انطلقت، بعد ظهر اليوم الأربعاء، الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة المهمة الخاصة بمجلس نواب الشعب، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.ورُصدت لمجلس نواب الشعب، ضمن ميزانية الدولة لسنة 2027، ميزانية، قدّرت بـ 48 مليونا و751 ألف دينار مقابل 48 مليونا و876 ألف دينار سنة 2026.وتوزّعت الميزانية المقترحة بين 34 مليونا و393 ألف دينار كنفقات تأجير (زيادة قدرها 9.82 بالمائة مقارنة بالنفقات المرسمة بقانون المالية لسنة 2026) و6 ملايين و57 ألف دينار كنفقات تسيير وهي الاعتمادات نفسها المرسمة بقانون المالية لسنة 2026.وأكد التقرير المشترك للجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّ تقدير مصاريف التأجير لسنة 2027 تمّت أخذا بعين الاعتبار إخضاع منحة استرجاع المصاريف الخاصة بأعضاء مجلس نواب الشعب للحجز بعنوان المساهمات وفقا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2026 ورصد الاعتمادات الضرورية لتغطية الزيادات الرسمية في الأجور لسنتي 2026 و2027 وإعادة ترسيم الاعتمادات المتعلقة بالترفيع في منحة العمل البرلماني والتي تمت المصادقة عليها ضمن قانون المالية لسنة 2026 وبرمجة الاعتمادات الضرورية لإنجاز برامج الترقية.أما في خصوص نفقات التسيير لسنة 2027 فقد تمّ ضبط تقديراتها في حدود نفس الاعتمادات المرسمة بهذا القسم في ميزانية سنة 2026 مع إجراء تحيينات على مستوى التوزيع الداخلي للاعتمادات بين مختلف الفقرات بما يضمن تحسين النجاعة في التصرف وترشيد توظيف الاعتمادات.ويخوّل الفصل 43 من القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية للبرلمان إعداد ميزانيته وضبط توجهاتها تماشيا مع حاجياته الفعلية وبما يتيح اضطلاعه بوظائفه التشريعية والرقابية والدبلوماسية على الوجه الأكمل وفقا لمبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والنجاعة في التصرف في المال العام.