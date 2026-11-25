أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن إمضاء اتفاقية شراكة علمية بين المعهد الوطني المنجي بن حميدة لأمراض الأعصاب ومعهد الوراثة العصبية بجامعة لوبيك الألمانية، بمشاركة المستشفى الجامعي الألماني شليسفيغ هولشتاين.وستشمل هذه الإتفاقية إنجاز بحوث مشتركة في الأمراض العصبية الوراثية، ومرض باركنسون واضطرابات الحركة لتشخيص أدقّ وتكفّل أفضل بالمرضى وتكوين وتأطير للباحثين الشبان مع تبادل الخبرات في الطب الجينومي والبيولوجيا الجزيئية ممّا يقرِّب أحدث الاختصاصات الدقيقة من المريض التونسي و يمكّن من إنفتاح مؤسّساتنا الصحيّة و البحثيّة على كبرى الجامعات العالمية، وفق بلاغ للوزارة.وتولى وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، الإشراف أمس الثلاثاء بمقر وزارة الصحة، على توقيع هذه الاتفاقية التي أمضتها المديرة العامة للمعهد الوطني المنجي بن حميدة لأمراض الأعصاب، إيرام ريدان، ومديرة معهد الوراثة العصبية بجامعة لوبيك الألمانية، كريستين كلاين.الجدير بالذكر أن المعهد الوطني المنجي بن حميدة لأمراض الأعصاب، الذي تأسس في 20 مارس 1974، يعدّ المؤسسة الاستشفائية والبحثية العمومية الوحيدة في تونس المتخصصة حصريًا في طب وجراحة الأعصاب، والمركز المرجعي الأول على المستوى الوطني لتشخيص وعلاج أمراض الجهاز العصبي المعقدة، وتكوين الأطباء المختصين، وإجراء الأبحاث العلمية المتقدمة في هذا المجال.