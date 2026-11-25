عقد رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر، أمس الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، اجتماعا حضوريا وعن بُعد مع المنسقين الجهويين للمؤسسة بمختلف الولايات، في إطار مواصلة متابعة وضعيات منظوري مؤسسة فداء بمختلف ولايات الجمهورية، والاستعداد لإحياء الذكرى السادسة عشرة للثورة التونسية.وقد خُصّص الاجتماع، وفق بلاغ صادر عن مؤسسة فداء، للنظر في جملة من الملفات، من أبرزها متابعة تكريس حق الأولوية في برامج السكن الاجتماعي وتحسين المسكن بكل من القصرين والقيروان وأريانة وتونس والمنستير وباجة ، والوقوف على الإشكاليات المتعلقة بملفات المنظورين مع تأكيد مواصلة التنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان ومختلف الهياكل المعنية، قصد استكمال تسوية الوضعيات الجارية.كما تم التطرق إلى برنامج الإدماج الاقتصادي ومتابعة سير المشاريع الاقتصادية التي حظيت بالتمويل في المرحلة الأولى حيث تم عرض التصور الجديد لتمويل باعثي المشاريع الذين حظيت ملفاتهم بالموافقة ومواصلة برنامج الإدماج الاقتصادي بالشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني والبنك التونسي للتضامن لفائدة منظوري المؤسسة الذين تتوفر لديهم الشروط القانونية مع دعوة المنسقين إلى التواصل مع هياكل الاستثمار على المستوى الجهوي قصد تنظيم حلقات تكوينية في مجال بعث المشاريع والتوجه نحو أفكار مبتكرة وذات مردودية اقتصادية أفضل.كما تداول المشاركون في الاجتماع في بعض الوضعيات الخصوصية لجرحى الثورة بكل من المهدية والمنستير وتطاوين، أما في مجال الاستعداد لإحياء الذكرى السادسة عشر للثورة، فقد تم تأكيد أهمية حفظ الذاكرة الوطنية من خلال مواصلة العمل على استكمال إصدار السجل الوطني لشهداء الثورة وتوثيق شهادات عائلات الشهداء وقاعدة البيانات الخاصة بالنصب التذكارية ومواقع الذاكرة.وفي ختام الاجتماع تمّ التأكيد على أهمية مواصلة العمل وتعزيز التنسيق بين مصالح مؤسسة فداء والمنسقين الجهويين، بما يضمن متابعة مختلف الملفات بصفة مستمرة والتفاعل السريع والناجع مع مشاغل المنظورين.