تم اليوم الاربعاء، بمؤسسة "عجيل غاز" بمعتمدية جروونة من ولاية بنزرت، تنفيذ عملية بيضاء تطبيقية مشتركة بين مختلف مصالح السلامة وفرق التدخل الميداني المختصة بالشركة والحماية المدنية وأعضاء اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة ونظيراتها المحلية، تم على اثرها تفعيل المخطّط الأصفر للانقاذ والتدخل الميداني، وذلك في إطار الرفع من جاهزية المؤسسات المنتصبة بالجهة والمتدخلين في مجال مكافحة المخاطر المهنية.وتمثل سيناريو العملية، التي تمت باشراف رئيس لجنة مجابهة الكوارث والي بنزرت سالم بن يعقوب، في اندلاع حريق بمبنى اداري داخل مؤسسة "عجيل غاز" وما استوجبه من عمليات انقاذ واسعاف واطفاء من قبل الفرق المختصّة عبر تفعيل المخطّط الداخلي للمؤسسة ومنه دخول مصالح الحماية المدنية وبقية الاطقم الطبية وغيرها، قبل النجاح المشترك في السيطرة على النيران وإنقاذ المصابين كمرحلة أولى من السيناريو المعتمد.وتمثّلت المرحلة الثانية من سيناريو العملية البيضاء، في وقوع حادث اصطدام بين الة رافعة وشاحنة صهريج محملة بالغاز بإحدى المسالك الداخلية للمؤسسة، وما انجر عنه من مخاطر مادة قابلة للاشتعال واصابة سائقي الاليتين، وهو ما استوجب تفعيل المخطط الأصفر للتنظيم العملياتي الخاص وتعبئة كافة الإمكانيات البشرية والمادية لمجابهة الحادث والسيطرة على تداعياته، تم فيها تدخل قطاع مجابهة الاخطار الكيميائية واحتواء تسرب الغاز واسعاف المصابين الاثنين.واثنى والي الجهة على ما اثبتته مختلف الفرق المكلفة من يقظة وجاهزية وخبرة ميدانية ومعرفة دقيقة بشان مجمل التدخلات السريعة للحدّ من مخاطر مثل هذه الحوادث وتامين المحيطين السكني والمؤسساتي وبالأخص العاملين في المجال رغم خطورة الموقف وتعقيداته اللوجستية والبشرية .يشار الى انّ العملية البيضاء واكبها أيضا كل من الكاتب العام للولاية عبد اللطيف حميد والرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البيتررول "عجيل" خالد بتين ومعتمد منزل جميل محمد بن جدو علاوة على المديرين والمندوبين الجهويين لبقية الإدارات والمندوبيات الجهوية أعضاء اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والسلط المحلية والبلدية والقيادات العليا والقاعدية الامنية بمختلف تشكيلاتها واختصاصاتها وكذلك الحماية المدنية وبقية مصالح المؤسسة واعوانها وإطاراتها .