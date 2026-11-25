تمكنت وحدات الأمن الوطني باقليم الأمن الوطني بسوسة ، أمس الثلاثاء، من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المواد المخدرة بجهة مساكن، وفق ما أفادت به الإدارة العامة للأمن الوطني اليوم ل(وات).وأسفرت العملية الأمنية عن الاحتفاظ بشخصين أحدهما محل 04 مناشير تفتيش من أجل مسك واستهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" قصد الاتجار فيها والانخراط في عصابات قصد ارتكاب جرائم متعلقة بالمخدرات والمشاركة في ذلك وغسيل الأموال .كما تم حجز 15 صفيحة من مادة القنب الهندي و05 أكياس تحتوي على كمية من الكوكايين، وميزان الكتروني، وهاتفين جوالين، وتتواصل الأبحاث للقبض على بقية عناصر الشبكة، حسب ذات المصدر.