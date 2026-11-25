أفاد رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد لطفي الصياحي في تصريح لصحفي "وات" بانه تم اكتشاف بؤرتين لداء الكلب الحيواني في منطقتين مختلفتين من معتمدية جلمة.وأوضح الصياحي انه تم اكتشاف الحالة الأولى يوم 9 نوفمبر إثر نفوق كلاب بمنطقة باطن الغزال لتتحول المصالح المعنية وتتأكد من وجود اصابتين لكلبين وقع على إثرها القيام بحملات تلقيح كاملة بالمنطقة والعمادات المجاورة في ظرف 3 أيام وقنص الكلاب السائبة والتكفّل والاحاطة بكل من احتك بها، واضاف ان كاتب عام البلدية قام باتخاذ إجراء تحفظي واستباقي تمثل في منع التفريط في الحيوانات وبيعها ونقلها.وبين انه تم اتخاذ قرار الحجر الصحي بعد اجراء العديد الاجراءات، حيث تم رفع العينة الى الدائرة وتحويلها الى معهد باستور بالعاصمة وقبول النتائج وإصدار القرار الذي قال أنه استباقي الهدف منه حماية القطيع، مؤكدا انّ الوضع الصحي للقطيع بخير ولا يكتسي اية خطورة.واضاف انه في البؤرة الثانية بعمادة الحمامة ثبتت الإصابة بداء الكلب عند شاة أكد صاحبها انها تعرضت للعض من ذئب إثر اقتحامه للزريبة الا انه لم يصرح بعملية الاعتداء في الوقت المناسب، وقامت المصالح البيطرية على اثر ذلك باتخاذ نفس الإجراءات المعمول بها في هذه الوضعية والمتمثلة في عمليات التلقيح بكامل تراب البؤرة والاحاطة الصحية بالمعنيين وقنص الكلاب السائبة وأيضا الإعلان عن الحجر الصحي بالمستغلات المعنية نظرا لامكانية اعتداء الذئب المصاب على حيوانات اخرى.واكد الصياحي ان الهدف الأساسي في البرنامج الوطني لمكافحة داء الكلب هو عدم تسجيل حالات بشرية وحماية الأرواح البشرية وهو ما يتطلب تضافر مجهودات مختلف الأطراف وخاصّة المواطنين المطالبين بالإعلام فورا عن وجود الكلاب السائبة وحالات العض واليقظة والانتباه والوقاية من الحيوانات السائبة والمفترسة.من جهة أخرى، أعلنت بلدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد مساء أمس الثلاثاء في بلاغ لها عبر صفحتها الرسمية انه تقرر اخضاع المستغلات الفلاحية بدوار السماعلة من منطقة الحمامة للحجر الصحي لمدة شهر بداية من 17 نوفمبر الجاري، وأشار البلاغ الى ان هذا الاجراء يأتي في إطار التدابير الوقائية والصحية الرامية الى الحد من انتشار الامراض الحيوانية وحماية صحة المواطنين وبالتالي فانه يحجر على أصحاب الحيوانات المعنية التفويت فيها او بيعها او نقلها طيلة فترة الحجر الصحي.كما دعت البلدية كافة المعنيين الى الالتزام بمقتضيات هذا القرار والتقيد بالتوصيات والإجراءات الصحية الصادرة عن المصالح المختصة.