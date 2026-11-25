أكدت رئيسة المجلس الوطني للإحصاء، منى الزقلي، أن بروز الذكاء الاصطناعي وتنامي البيانات الضخمة وتعدد مصادر البيانات الرقمية، تفرض تحولا عميقا في الأساليب التقليدية لإنتاج الإحصائيات، بما يتيح تحسين جودتها وسرعة إنتاجها وتنويع مصادرها وتعزيز قدرات التحليل والاستشراف.وأوضحت الزقلي، خلال مشاركتها في الدورة الأولى للمنتدى الوطني للإحصاء والذكاء الاصطناعي، المنعقد اليوم الاربعاء، بقصر المؤتمرات بالعاصمة تحت شعار "البيانات الاحصائية ... رصيد وطني"، أن هذه التطورات من شأنها الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات صناع القرار العموميين والفاعلين الاقتصاديين والباحثين والمواطنين.وحذرت، في المقابل، من التحديات المرتبطة بإدماج الذكاء الاصطناعي في الإحصاء الرسمي، لا سيما في ما يتعلق بجودة البيانات وشفافية الخوارزميات وحماية المعطيات الشخصية والسر الإحصائي وأمن أنظمة المعلومات والاستقلالية المهنية للإحصائيين.وحددت رئيسة المجلس عدة أولويات لمواكبة هذا التحول، أبرزها تحديث الإنتاج الإحصائي، وتطوير البنى التحتية الرقمية وتعزيز التشغيل البيني لقواعد البيانات العمومية، فضلا عن إرساء إطار مؤسساتي ومنهجي وأخلاقي يؤطر استخدام الذكاء الاصطناعي.كما شددت على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال تطوير الكفاءات في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والإعلامية والطرق الإحصائية المتقدمة، وتعزيز الثقافة الإحصائية والرقمية، مشيرة إلى أن هذه التوجهات تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء في أفق سنة 2030.وأبرزت في هذا السياق دور المجلس الوطني للإحصاء، بدعم فني من المعهد الوطني للإحصاء، في بلورة رؤية مشتركة لإدماج التكنولوجيات الحديثة في المنظومة الإحصائية الوطنية وضمان تناسق مبادرات مختلف الهياكل المنتجة للبيانات.وأكدت الزقلي أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يظل أداة في خدمة الإحصاء الرسمي دون أن يحل محل مبادئه الأساسية، لا سيما الدقة العلمية وموضوعية المناهج وشفافية المسارات وحماية السرية، داعية إلى تحويل المنتدى إلى فضاء للحوار والتعاون يفضي إلى توصيات ومسارات عمل ملموسة لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية.من جهته، دعا عميد المهندسين التونسيين، محسن الغرسي، إلى إعداد استراتيجية وطنية لحوكمة البيانات وتثمينها، معتبرا أن البيانات تمثل ثروة وطنية حقيقية يتعين حسن توظيفها في دفع التحول الرقمي.واقترح الغرسي تحقيق الربط البيني لأنظمة المعلومات بالمؤسسات العمومية، وتحسين جودة الإحصائيات الرسمية وموثوقيتها، إلى جانب تعصير الإجراءات الإدارية والتقليص من استعمال الوثائق الورقية.كما دعا إلى توظيف التكنولوجيات الحديثة، ولا سيما الطائرات المسيرة (الدرون)، في قطاعات حيوية على غرار الفلاحة، وإطلاق مشاريع نموذجية في مجالات المياه والطاقة والصحة والصناعة والإدارة، مع اعتماد مؤشرات أداء دقيقة وشفافة لتقييم نتائج السياسات العمومية.وشدد على ضرورة التشريك الفعلي للمهندسين والإحصائيين في بلورة السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، مؤكدا أن تثمين المعرفة والكفاءات الوطنية يمثل شرطا أساسيا لإنجاح التحول الرقمي وتعزيز السيادة التكنولوجية.واستعرض في هذا الإطار مشروع "مهندس 5.0" الذي تقوده عمادة المهندسين، والرامي إلى إعداد جيل جديد من المهندسين القادرين على مواكبة التحولات التكنولوجية، داعيا الكفاءات التونسية الشابة إلى الابتكار وتطوير حلول للإشكاليات الوطنية عبر بعث المؤسسات الناشئة وتطوير الخوارزميات وتصميم منتجات جديدة وإيداع براءات الاختراع.