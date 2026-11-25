افتتحت المجموعة الدولية المختصة في تكنولوجيات الطيران والملاحة الجوية وتصنيع أجهزة المحاكاة، "آي تي آس يونايتد"، اليوم الأربعاء، مقرها الإقليمي في تونس، في خطوة تستهدف تعزيز موقع البلاد كمركز إقليمي للتكنولوجيات المتقدمة في مجال الطيران وتوسيع التعاون مع المؤسسات الوطنية والإقليمية في مجالات الملاحة الجوية والسلامة.وقالت المديرة العامة فرع الشركة في تونس مريم بن عثمان، إن إحداث هذا الفرع يستند إلى رؤية ترمي إلى جعل تونس مركزا استراتيجيا لتقديم الخدمات إلى أسواق دول الجوار وإفريقيا والبلدان الفرنكوفونية في مجال تكنولوجيات الطيران، مستفيدا من الخبرة الدولية للمجموعة التي تمتد لأكثر من 20 سنة.وأضافت أن الهدف الأساسي يتمثل في تطوير الكفاءات المحلية وتكوينها، إلى جانب توفير فرص التدريب لفائدة إطارات من دول الجوار والبلدان الفرنكوفونية، وذلك بالاعتماد على أحدث التقنيات والمعدات وأجهزة المحاكاة المعتمدة في قطاع تكنولوجيات الطيران، فضلا عن الاستعانة بمدربين تونسيين ودوليين مختصين.وأكدت أن هذا المركز الجديد للشركة تم اعتماده من المنظمة الدولية للطيران المدني بصفة مركز تكوين وهو يعد من بين المراكز الأولى في افريقيا المختصة في تدريب المراقبين الجويين ومجالات الملاحة الجوية، مشيرة إلى حصوله على التراخيص اللازمة من وزارة النقل والطيران المدني.من جانبه، أفاد رئيس المكوّنين بالمركز سفيان بجاوي، أن نشاط هذه المؤسسة يتركز أساسا على التكوين المستمر للمراقبين الجويين والعاملين في مجالات الملاحة الجوية وسلامة المطارات، من خلال برامج تستجيب للتطورات المتواصلة في قطاع الطيران والتغييرات التي تطرأ على المعايير واللوائح الدولية المنظمة له.وبيّن أن هذا التكوين يستهدف المراقبين الجويين التونسيين والأجانب، وخاصة من البلدان المغاربية والإفريقية الناطقة بالفرنسية لمساعدتهم على تحيين معارفهم ومؤهلاتهم المهنية ومواكبة المعايير التي تضعها المنظمة الدولية للطيران المدني، بما يدعم سلامة المطارات والمجالات الجوية.وقال إن برامج التدريب تجمع بين الدروس النظرية والتطبيقية. وتشمل مجالات سلامة المطارات والمجال الجوي والمراقبة الجوية بمختلف اختصاصاتها، مع توفير ثلاثة أجهزة محاكاة متطورة تتمثل في محاكي برج المراقبة ومحاكي الرادار ومحاكي للمراقبة الجوية خارج منظومة الرادار، وهو ما يتيح للمتدربين تطبيق المعارف المكتسبة في ظروف تحاكي بيئة العمل الفعلية.وأكد بجاوي أن المركز حاصل على تراخيص من وزارة النقل ووزارة التشغيل والتكوين المهني، معربا عن تطلعه إلى الإسهام في تطوير قدرات قطاع الطيران المدني في تونس وتوسيع خدمات التكوين لتشمل أسواقا مغاربية وإفريقية.