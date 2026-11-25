أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة لعام 2026، والتي ضمت خمسة لاعبين، يتقدمهم المغربي أشرف حكيمي، المتوّج بالجائزة في النسخة الماضية، والسنغالي ساديو ماني، الفائز بها مرتين.وضمت القائمة أيضاً المغربيين إبراهيم دياز وإسماعيل صيباري، إلى جانب السنغالي باب غايي.وأوضح الاتحاد الإفريقي، في بيان، أن القائمة النهائية شهدت حضوراً مغربياً وسنغالياً، بواقع ثلاثة لاعبين من المغرب ولاعبين من السنغال، وذلك بعد المستويات التي قدمها منتخبا البلدين على الساحتين القارية والدولية خلال الفترة الماضية، حيث توّج المنتخب السنغالي بلقب كأس الأمم الإفريقية 2025 التي استضافها المغرب، فيما بلغ المنتخب المغربي الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.وأشار «الكاف» إلى أن اختيار اللاعبين الخمسة تم من قائمة أولية ضمت عشرة مرشحين، استناداً إلى مساهماتهم مع أنديتهم ومنتخباتهم الوطنية خلال الفترة المعتمدة للتقييم.ومن المنتظر الإعلان عن الفائز بالجائزة خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لعام 2026، المقرر إقامته يوم 2 ديسمبر المقبل بمدينة لاغوس النيجيرية، التي تستضيف هذا الحدث للمرة الأولى منذ عام 2014.