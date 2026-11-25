ينتظر أن يتمّ استلام القسط الأول من المستشفى الجهوي صنف "ب" بنفطة من ولاية توزر بداية من سنة 2027، وهو يعد من المشاريع المهمّة في قطاع الصحة باعتباره سيساهم في احداث أقسام جديدة وتوفير خدمات في اختصاصات طبية لم تكن موجودة سابقا في المنطقة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة عبد الرزاق اللموشي صحفية "وات".وبيّن المصدر ذاته أنّ أشغال البناء، بالنسبة للقسط الأول، شارفت على نهايتها على أن يكون انطلاق استغلال هذا القسط الأول الذي بلغت تكاليفه حوالي 16 مليون دينار، بعد تركيز أجهزة التسخين والتبريد المركزي وكذلك بعد تركيز معدات لتنقية الهواء حفاظا على جودة المعدات والخدمات فيه.وأضاف أن القسط الأول سيضم أقسام النساء والتوليد وقاعات عمليات وقسم الطب العام وقسم الإنعاش الطبي وقسم الأطفال والمخابر وقسم التصوير الذي ينتظر تجهيزه بآلة سكانير.وتنطلق أشغال القسط الثاني إثر انطلاق استغلال القسط الأول، وقد خصّصت له وزارة الصحة اعتمادا قيمته 30 مليون دينار، ومن المبرمج أن يضم دفعة أخرى من الأقسام الطبية على غرار قسم الاستعجالي والإدارة وقسم الأطفال وفضاءات أخرى متنوعة.وأشار المدير الجهوي للصحة كذلك الى أنّ بداية سنة 2027 ستشهد انطلاق استغلال قسم التصوير الطبي بالرنين المغناطيسي بالمستشفى الجهوي الهادي جاء بالله بتوزر وهو مشروع انتهى تنفيذ أشغال البناء فيه ووقع استلامه وينتظر تجهيزه بالمعدات بعد إتمام صفقة الشراء.وأوضح أن الآلة التي وقع اقتناؤها من طرف وزارة الصحة هي من آخر التقنيات في مجال التصوير المغناطيسي، لافتا الى أنّ هذا القسم سيمثل إضافة هامة للقطاع الصحي في الجهة ولفائدة الولايات المجاورة لاسيما وأنه سيعزز الخدمات الطبية عن بعد.