المجموعة الأولى



المجموعة الثانية



تُقام مباريات الجولة العاشرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم على ثلاث دفعات، أيام السبت 28 والأحد 29 والاثنين 30 نوفمبر 2026، انطلاقاً من الساعة الثانية بعد الظهر (14:00)، وفق البرنامج التالي:| الملعب | المباراة ||---|---|| في انتظار تعيين الملعب | جمعية مقرين – بعث بوحجلة || ملعب قرمبالية | مستقبل سليمان – سبورتينغ بن عروس || ملعب قربة | النجم الخلادي – محيط قرقنة || ملعب مساكن | هلال مساكن – الملعب السوسي || ملعب الشابة | هلال الشابة – كوكب عقارب || ملعب زريق بقابس | مستقبل قابس – مكارم المهدية || الملعب | المباراة ||---|---|| ملعب 2 مارس بصفاقس | سكك الحديد الصفاقسي – اتحاد تطاوين || الملعب | المباراة ||---|---|| ملعب قربة | النادي القربي – جمعية أريانة || ملعب طريق بوليفة بالكاف | أولمبيك الكاف – هلال الرديف || ملعب الشبيكة | الشبيبة القيروانية – سبورتينغ المكنين || ملعب قصور الساف | اتحاد قصور الساف – القلعة الرياضية || ملعب القصرين | مستقبل القصرين – جندوبة الرياضية || ملعب محمد رواشد بقفصة | قوافل قفصة – الملعب القابسي || ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين | أولمبيك مدنين – أمل بوشمة |