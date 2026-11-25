حذّر مختصون في علم النفس والاجتماع، اليوم الأربعاء، من الآثار النفسية العميقة للعنف اللفظي، الذي قد لا يترك آثارا جسدية ظاهرة، لكنه ينعكس على شخصية الفرد وعلاقاته بالآخرين، وقد يمتد تأثيره إلى تماسك الأسرة واستقرارها، داعين إلى ترسيخ ثقافة التواصل الإيجابي والكلمة الطيبة باعتبارهما مدخلا أساسيا للوقاية من العنف.وأوضح المختصون، خلال ندوة تحت شعار "مناهضة العنف تبدأ بالكلمة الطيبة"، انتظمت اليوم الأربعاء بمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "الكريديف"، أن الكلمات الجارحة والانتقاد المهين والسخرية لا تقتصر آثارها على لحظة توجيهها، بل قد تترك لدى المتلقي شعورا بالانتقاص من الذات وفقدان الثقة بالنفس، وتؤثر في قدرته على بناء علاقات سليمة مع محيطه. كما أن تكرار هذه الممارسات داخل الأسرة منذ الطفولة قد يجعل الخطاب العنيف سلوكا مكتسبا يعيد الفرد إنتاجه في علاقاته مستقبلا.وفي هذا السياق، اعتبر مختص علم الاجتماع محسن البوعزيزي أن الكلمة ليست مجرد وسيلة للتعبير، بل فعل يترك أثرا في الآخر، فقد تكون مصدرا للأذى أو وسيلة لاحتواء الغضب وإعادة بناء جسور التفاهم، مشيرا إلى أن انتشار التعبيرات العنيفة والفاحشة في الخطاب اليومي، حتى عند التعبير عن الحب أو الجمال، يعكس تراجعا في استعمال اللغة الحانية والمرققة.وربط البوعزيزي بين طبيعة الخطاب اللفظي واستقرار العلاقات الزوجية، معتبرا أن اللغة قد تمثل عاملا ثالثا في تفسير ارتفاع حالات الطلاق في تونس، إلى جانب العاملين الاقتصادي والصحي لافتا في هذا الصدد إلى تسجيل المحاكم التونسية ل 41 حالة طلاق يوميا خلال سنتي 2023 و2024، أي ما يعادل نحو 14 ألف حالة سنويا.وأوضح أن الكلمة الجارحة والخطاب الخالي من الحنان والاعتراف المتبادل قد يسهمان في تأجيج الخلافات الزوجية وتعميقها، في حين يمكن للكلمة الطيبة أن تساعد على تهدئة التوتر وتحويل الانفعال إلى حوار وتفاوض، بما يتيح احتواء الخلافات وتجنب تفاقمها حسب تقديره.من جهتها، أبرزت الأخصائية النفسانية، أميرة العروي، أن ترسيخ التواصل الإيجابي يبدأ منذ الطفولة، باعتبار أن صورة الطفل عن ذاته تتشكل من خلال تفاعلاته اليومية مع محيطه، وخاصة الوالدين، الذين تؤثر كلماتهم ونبرة أصواتهم وأساليب تشجيعهم وانتقادهم في شعوره بقيمته وقدراته.وحذّرت من أن الطفل الذي ينشأ في بيئة يسودها التجريح والانتقاد قد يستبطن هذا الخطاب ويعيد إنتاجه في علاقاته مستقبلا، بما يجعل من التنشئة الأسرية عاملا أساسيا في تكريس التواصل الإيجابي أو إعادة إنتاج العنف اللفظي عبر الأجيال.وأكدت أن بناء تقدير الذات لدى الطفل يرتكز على إشعاره بالمحبة والكفاءة والأمان، وأن الإصغاء إليه والتعاطف معه وتقبّل مبادراته وتشجيعه على التجربة، مع تجنب إحراجه والتقليل من شأنه، تساعد على تنمية ثقته بنفسه وقدرته على التعلم والاستكشاف.وشددت، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، بهذه المناسبة على أن مناهضة العنف تبدأ قبل وقوعه، من خلال الوقاية والتنشئة السليمة وترسيخ خطاب إيجابي داخل الأسرة وفي الفضاءات العامة والرقمية، معتبرة أن الكلمة الطيبة أداة لترسيخ القيم الإيجابية وتعزيز الثقة والتفاهم بين أفراد المجتمع.وأفادت بأن الوزارة شرعت خلال سنة 2026 في تقييم منجز الاستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضد المرأة 2021-2025، تمهيدا لإعداد استراتيجية جديدة في أفق سنة 2030، كما أنجز المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة دراسة حول التعاطي الإعلامي مع قضايا العنف ضد المرأة، ينتظر الإعلان عن نتائجها موفى نوفمبر الجاري، إلى جانب الانطلاق في إعداد دراسة حول العنف ضد النساء والفتيات في الفضاء الرقمي.وللاشارة تندرج هذه الندوة في إطار الحملة الدولية "16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة"، وتتزامن مع مرور سنتين على إطلاق وزارة الأسرة الحملة الوطنية "في الوقاية حماية".