أعلن الاتحاد الرياضي بتطاوين، الناشط في الرابطة المحترفة الثانية، عن إنهاء علاقته التعاقدية بالتراضي مع المدرب الأول لفريق أكابر كرة القدم أسامة الشريف وتعيين مجدي الراشدي خلفا له.وجاء قرار فك الارتباط عقب هزيمة الاتحاد أول أمس الاثنين على قواعده بملعب نجيب الخطاب أمام جمعية مقرين بنتيجة 1-2، لحساب الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الاولى، ليتجمد رصيد الفريق عند 11 نقطة في المركز الثامن.ولحساب الجولة العاشرة من البطولة، سيتحول زملاء الحارس زياد الغانمي يوم الاثنين القادم الى ملعب 2 مارس بصفاقس لملاقاة سكك الحديد الصفاقسي انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال.