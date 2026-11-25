أمضى المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان اتفاقية شراكة مع جمعية البحث العلمي والابتكار في الإعلامية (ARSII)، تم بمقتضاها الإطلاق الرسمي لنادي ARSII ISET" Kairouan"، بهدف توفير فضاء للطلبة للتكوين والبحث وتطوير المهارات وتشجيع الابتكار في مجال الإعلامية والتكنولوجيات الحديثة.ويندرج إحداث هذا النادي في إطار تعزيز انفتاح المؤسسة الجامعية على محيط البحث والابتكار وتشجيع الطلبة على الانخراط في مشاريع تطبيقية ومبادرات علمية فضلا عن دعم قدراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي.كما يتيح هذا التعاون المجال لتنظيم أنشطة وورشات تكوينية وتبادل الخبرات بما من شأنه تعزيز مهارات الطلبة وتطوير كفاءاتهم وربط التكوين الأكاديمي بالتطبيقات التكنولوجية الحديثة.