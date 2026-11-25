كراء 38 ضيعة دولية لفائدة الشركات الأهلية



الإشهار والمزاد العلني لضمان الشفافية



أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عن جرد وتقييم 11271 عقاراً من أملاك الدولة بمختلف ولايات الجمهورية، إلى موفى شهر سبتمبر الماضي، من بينها 6630 أرضاً فلاحية تمتد على مساحة تناهز 295 ألف هكتار، وذلك في إطار برنامج جرد وتقييم الأصول الثابتة المادية للدولة، بهدف إعادة توظيفها وتثمينها اقتصادياً.وأوضحت الوزارة، في رد كتابي على سؤال النائبة بمجلس نواب الشعب سناء بن المبروك، حول تثمين الأراضي الدولية غير المستغلة وإدماجها في الدورة الاقتصادية، أن بقية العقارات، وعددها 4641، تتوزع بين مبانٍ ومساكن إدارية وأراضٍ بيضاء.وأشارت إلى أن تحديد العدد الجملي للعقارات غير المستغلة والقابلة للتوظيف ومساحتها يظل مرتبطاً باستكمال أعمال الجرد ورقمنة الأراضي الدولية الفلاحية وإحداث بوابة جغرافية خاصة بها، وذلك في إطار المشروع الرئاسي ذي الصلة.وفي ما يتعلق بتوظيف هذه العقارات، أفادت الوزارة بأنه تم الإعلان، يوم 30 مارس 2026، عن القائمة الأولى للضيعات الدولية المعروضة للكراء بالمراكنة لفائدة الشركات الأهلية، وضمت 38 ضيعة بمساحة تناهز 17 ألف هكتار.وقد أسفرت العملية عن قبول 24 ملفاً، والشروع في تحويز الشركات المعنية وإبرام عقود الكراء لفائدتها، تطبيقاً لأحكام المرسوم عدد 3 لسنة 2025 والقرار المشترك المؤرخ في 4 نوفمبر 2025.كما أكدت الوزارة مواصلة تسويغ أجزاء من العقارات الدولية الفلاحية لفائدة الفلاحين الشبان والعاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا وغيرهم، بموجب عقود محددة المدة، وبمعلوم كراء يُضبط على أساس سعر القنطار من القمح الصلب، مع المحافظة على ملكية هذه العقارات للدولة.وشددت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على أن آلية كراء العقارات الدولية تقوم أساساً على الإشهار والمزاد العلني أو طلب العروض، ضماناً للشفافية وتكافؤ الفرص ومنعاً للمضاربة.كما أشارت إلى تقدم العمل على إعداد مشروع مجلة أملاك الدولة، بهدف إرساء منظومة قانونية موحدة ومرنة تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة.