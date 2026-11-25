تمكّن ستّة غطاسين، في غضون ساعة واحدة، من انتشال أكثر من 430 كلغ من معدات الصيد الشبحية من قاع ميناء الشابة، ولاية المهدية.وتأتي هذه العملية في إطار تدخل انتظم في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2026 بالشابة ضمن مشروع "ECO-GEAR" ، وهو مبادرة بيئية وعلمية تهدف إلى الحد من ظاهرة معدات الصيد المهجورة والمفقودة (الشباك الشبحية) في خليج قابس بتونس، والذي أطلقته الجمعية التونسية لتصنيف الكائنات الحية (ATUTAX) لمدة عامين (من أفريل 2025 إلى أفريل 2027).وأفادت الجمعية التونسية لتصنيف الكائنات الحية، أنه تم، بالمناسبة، تنظيم لقاء تدريبي وتبادل للخبرات حول مشكلة معدات الصيد المهجورة وتأثيراتها على البيئة البحرية. وقد سمح هذا اللقاء بتسليط الضوء على الممارسات المسؤولة والوقاية من فقدان المعدات وآليات الإبلاغ عن معدات الصيد المهجورة وإدارتها.وقد شارك في اللقاء باحثون وخبراء وصيادون وغواصون وشباب، بالإضافة إلى ممثلين عن الجمعيات التونسية الناشطة في مجال حماية البيئة البحرية. واهتم المشاركون بشكل خاص بالأنواع المختلفة لمعدات الصيد المستخدمة في تونس، وأسباب فقدانها أو التخلي عنها في البحر، فضلاً عن آثارها على الأنواع البحرية والموائل الطبيعية. كما ركزت المناقشات على الإطار القانوني الذي ينظم هذه المسألة ومسؤوليات مختلف الأطراف المعنية في الوقاية من هذه الظاهرة.وبادر المشاركون في نفس السياق الى جمع وفرز النفايات الملقاة على رصيف الميناء، وهي عبارة عن شباك وحبال ومعدات صيد ونفايات بلاستيكية. وتم تنظيم ورشة تثمين وإعادة استعمال (Upcycling)، حيث تحوّلت بعض مخلفات معدات الصيد إلى قطع زخرفية، بما يمنحها حياة جديدة ويشجع إعادة التدوير.وانتظمت في ذات الإطار زيارة بيئية الى موقع الڨطعاية (El Gataaya) بالشابة، والتي مثلت فرصة أخرى لاكتشاف خصوصية الموقع والتعرّف على قيمة التراث الساحلي البحري المحلي وأهمية المحافظة عليه.ومشروع ECO-GEAR هو مبادرة بيئية وعلمية تهدف إلى الحد من ظاهرة معدات الصيد المهجورة والمفقودة (الشباك الشبحية) في خليج قابس بتونس، تشرف على تنفيذها الجمعية التونسية لتصنيف الكائنات الحية (AUTAX)، بالشراكة مع جامعة صفاقس.ويهدف المشروع إلى تعزيز مكافحة معدات الصيد المهجورة في خليج قابس وتحسين ممارسات الصيد وتشجيع الإدارة المستدامة للمعدات المهجورة أو المفقودة أو الملقاة في البحر.وقد تم اختيار المشروع في عام 2025 في إطار المنح المقدمة من المبادرة العالمية لمعدات الصيد المهجورة (GGGI)، ضمن جائزة «جوانا تول لحلول معدات الصيد المهجورة» (Joanna Toole Ghost Gear Solutions Award).وتأسست الجمعية التونسية لتصنيف الكائنات الحية في عام 2009 على يد مجموعة من الأكاديميين، وتعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته وضمان الوصول إلى الموارد الجينية وتقاسمها بشكل عادل. وتتمثل مهمة الجمعية في المساهمة في فهم تصنيف الكائنات الحية من نباتات وحيوانات وكائنات دقيقة، وإجراء دراسات علمية على الصعيدين الوطني والدولي، وتطوير المعرفة وتوجيه البحوث في جميع المجالات المتصلة بالمشاريع التي تهدف إلى تطوير التنوع البيولوجي.وشاركت في هذه المبادرة الى جانب الجمعية التونسية لتصنيف الكائنات الحية، جمعية "تونسي" للعلوم التشاركية وجمعية أحباء مدينة الشابةن بدعم وتمويل من مؤسسة "فريديريش نومان".