في اطار سعيها لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، قامت جمعية دار نبيلة الدولية للمكفوفين بزيارة الى الإدارة الجهوية للتجهيزوالإسكان بولاية زغوان لتعميم اللافتات التوجيهية المكتوبة بطريقة برايل،وذلك تكريسا لإدارة تونسية دامجة للجميعوتحت شعار "من زغوان تنطلق المبادرة... ومن أجل تونس دامجة نواصل الطريق"، جسدت هذه الجمعية خطوة عملية جديدة لحق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في النفاذ إلى المعلومة وتكريس الاستقلاليةوتهدف هذه المبادرة إلى تعميم اللافتات التوجيهية المكتوبة بطريقة برايل داخل الإدارات والمؤسسات العمومية انطلاقا من زغوان،لتكون خطوة إضافية نحو تهيئة فضاءات إدارية أكثر شمولاً وإنصافاً، تضمن للمكفوفين، وضعاف البصر حقهم في التعرف على المرافق ،والخدمات بكل استقلالية وكرامةوأكدت جمعية دار نبيلة الدولية للمكفوفين أن هذه الخطوة تعد نموذجا للتعاون بين مؤسسات الدولة، ومكونات المجتمع المدني انطلاقا من الايمان المشترك بأن الإدماج الحقيقي يبدأ بخطوات عملية وملموسة من زغوان وصولا الى كامل الجمهورية التونسيةوتسعى الجمعية الى أن لا تظل هذه المبادرة محصورة في جهة دون أخرى، بل أن تتحول إلى مشروع وطني يشمل مختلف الإدارات التونسية، وتصبح كتابة برايل حاضرة في اللافتات التوجيهية بمختلف المرافق العمومية، حتى تكون الإدارة متاحة للجميع دون استثناء ،وحتى لا يظل "البرايل" مجرد كتابة تُقرأ بالأصابع، بل لغة الاستقلالية، وجسر المعرفة، وعنوان المواطنة المتساوية