في إطار متابعة تنفيذ البرنامج الجهوي للتوسع في زراعة الأعلاف الخضراء، ولا سيما الفصة العلفية صنف "القابسية المحسّنة"، المنتجة من حصيلة الموسم الحالي لمركز إكثار البذور العلفية بالڨرين من ولاية القيروان، أدّى المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بتطاوين، يوم الثلاثاء زيارة ميدانية تفقدية لمتابعة مدى تقدم إنجاز هذا البرنامج بمختلف المستغلات الفلاحية المعنيةويهدف هذا البرنامج الطموح إلى بلوغ مساحة جملية تناهز 200 هكتار على المدى المتوسط، حيث تم إعطاء إشارة انطلاقه يوم 6 أكتوبر الماضي بإحدى المستغلات الفلاحية بمنطقة مسيعيدة، من عمادة كرشاووتعمل المندوبية حاليا على تنفيذ البرنامج ب60 هكتارا خلال هذه السنة، من بينها 25 هكتارا في إطار الشراكة مع ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بتطاوينومثّلت هذه الزيارة مناسبة للتأكيد على ضرورة تكثيف الإحاطة الفنية والإرشادية بالفلاحين ومرافقتهم ميدانيا، لتجاوز الصعوبات التي قد تعترضهم، مع التأكيد على استعداد المندوبية لتسخير إمكانياتها وتذليل الإشكاليات المطروحة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة لهذا البرنامج بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية في دعم منظومة الإنتاج الحيواني ،وتعزيز الأمن والسيادة الغذائيين