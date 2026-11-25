انطلقت، اليوم الأربعاء، الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة المهمة الخاصة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، بالتوازي مع عرض تقريرها السنوي حول نشاطها لسنة 2025 وبرنامج عملها للسنة المقبلة.وأكد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة ، في كلمته الافتتاحية، أهمية الدور الموكول للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرة وتعددية ونزيهة وشفافة، منوها بالمجهودات التي بذلتها في تنظيم مختلف الاستحقاقات الانتخابية، من الاستشارة الوطنية والاستفتاء على الدستور، إلى الانتخابات التشريعية والمحلية والرئاسية.وأبرز أن الهيئة أشرفت على تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية التي انبثق عنها المجلس الوطني للجهات والأقاليم، فضلا عن تنظيم الانتخابات الرئاسية في المواعيد المحددة لها، مؤكدا أهمية استقلالية الهيئة وحيادها وشفافية عملها.ورُصدت لهيئة الانتخابات اعتمادات ب 2457.7 مليون دينار لسنة 2027، (مقابل 27.703 مليون دينار سنة 2026) ، منها 30 مليون دينار للمساهمة في تغطية نفقات الدور الأول من الانتخابات التشريعية، و15 مليون دينار مرسّمة ضمن مهمة النفقات الطارئة غير الموزعة، على أن يتم إسنادها عند الاقتضاء وفق نسق الاستهلاك والحاجيات الفعلية. أما الميزانية الأساسية للهيئة، فتبلغ 27.724 مليون دينار، مسجلة تطوراً بنسبة 0.08% مقارنة بسنة 2026.من جهته، أبرز رئيس لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب، محمد أحمد، أهمية الدور الرقابي والتقييمي الذي تضطلع به الوظيفة التشريعية بغرفتيها في متابعة نشاط الهيئة وبرامجها وتوجهاتها.وأكد، في كلمة ألقاها خلال الجلسة، الدور المحوري للهيئة في إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف على مختلف مراحلها، باعتبار الانتخابات إحدى الركائز الأساسية للممارسة الديمقراطية وآلية لممارسة المواطن حقه في اختيار ممثليه والمشاركة في الحياة العامة.وثمّن ما راكمته الهيئة من خبرات وتجارب في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية، داعيا إلى مواصلة تطوير أدائها وتعزيز جاهزيتها للاستحقاقات المقبلة، بما يدعم الثقة في المسار الانتخابي والمؤسسات المنتخبة.من جانبها، أكدت رئيسة لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، فوزية الناوي، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليست مجرد هيئة إدارية، بل تضطلع بمسؤولية ضمان المسار الديمقراطي، بما يقتضيه ذلك من ضمان صوت المواطن.