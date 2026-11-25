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يحتضن قصر الرياضة بالمنزه يوم الجمعة المقبل مباراتي الكأس الممتازة للكرة الطائرة لصنفي الأكابر والكبريات، وفق ما اوردته الجامعة التونسية للعبة.

وسيقام سوبر الكبريات بين النادي النسائي بقرطاج والترجي الرياضي التونسي انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال، في حين سيكون الموعد مع سوبر الاكابر بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي بداية من الساعة الخامسة والنصف مساء.