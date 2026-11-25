في إطار إحياء اليوم العالمي لمرض السكري، وتحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، نظّمت ودادية أطباء الغدد والسكري،مؤحرا بالتعاون مع دار السكري بصفاقس، بفضاء معرض صفاقس الدولي، تظاهرة صحية تحت عنوان "القرية الصحية للتقصّي والتثقيف حول داء السكري"وتُعدّ هذه المبادرة الأولى من نوعها بصفاقس، حيث جمعت في فضاء واحد مختلف الجمعيات الطبية ،والاختصاصات الصحية والمؤسسات الاستشفائية، لتقديم خدمات صحية مجانية وتعزيز الوقاية والكشف المبكر عن مضاعفات السكريوشهدت القرية الصحية مشاركة واسعة من ودادية أطباء الغدد والسكري( 650 اختباراً سريعاً للسكر في الدم)،وودادية أطباء القلب( 180 عيادة، و90 تسجيلاً كهربائياً للقلب، و45 فحصاً بالصدى)،وودادية أطباء العيون( 85 فحصاً للشبكية باستعمال جهاز التصوير الشبكي )،وودادية أطباء الأعصاب بالجنوب( 51 عيادة، مع التوعية بالمضاعفات العصبية للسكري)،والجمعية التونسية لصحة القدم( فحص 57 قدماً لمرضى السكري والتوعية بسبل الوقاية من مضاعفاتها)،والجمعية التونسية لطب الشيخوخة( تقييم الحالة الصحية لـ57 مسناً وتقديم الإرشادات الوقائية)،وقسم أمراض الكلى ،وقسم طب الأسنانكما شارك نادي الشبان المتعايشين مع داء السكري بعرض إبداعات أعضائه ورسوماتهم، في رسالة إيجابية تعكس قدرتهم على الإبداع والتعايش مع المرضومثّلت هذه التظاهرة مناسبة لتجسيد التكامل بين مختلف الاختصاصات الطبية، خاصة أن مضاعفات السكري قد تطال القلب، والعينين ،والكلى، والأعصاب، والقدمين، وصحة الفم والأسنان