في إطار متابعة سير العمل والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، انعقدت جلسة عمل بمقر الادارة الجهوية للصحة بالكاف خُصّصت لتقييم نشاط وخدمات القسم الجامعي لأمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجهويوسجّل القسم الجامعي لأمراض القلب خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية 4626 عيادة طبية خارجية،و557 إقامة بالقسم،و2460 فحصا بالصدى القلبي،و305 اختبارجهد،و280 فحصا لمراقبة نسق القلب،و221 فحصا لمراقبة ضغط الدموتعكس هذه المؤشرات تطورًا هامًا في مختلف الخدمات الطبية والاستقصاءات الحيوية، بما يعزّز قدرة القسم على توفير الإحاطة الصحية اللازمة للمرضىوتم خلال الجلسة ،ضبط خطة العمل للسداسية الأولى لسنة 2027 التي ترتكز على برمجة إحداث قاعة للقسطرة القلبية بالقسم الجامعي لأمراض القلب والشرايين، بهدف تحسين التكفل بالمرضى وتطوير الخدمات الطبية،ودعم القسم بالموارد البشرية اللازمة،وتعزيزه بالتجهيزات الطبية الحديثة والضرورية، الى جانب مزيد تطوير خدمات الاستقصاءات الحيوية وتوسيع إمكانيات التشخيص والمتابعة