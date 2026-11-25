في إطاردعم ثقافة الحوار والمشاركة الفاعلة للشباب، احتضنت دار الشباب سيدي سالم بولاية بنزرت فعاليات "حوار الشباب والعلوم"، ضمن مشروع Science With and For Youth (SWAFY)،الذي يهدف إلى تعزيز العلاقة بين الشباب والعلوم، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبيرعن تطلعاتهم وانتظاراتهم ومقترحاتهم بشأن مستقبل البحث العلمي والابتكارومثّل هذا اللقاء الذي انتظم تحت عنوان" نحو تعزيز مشاركة الشباب في صياغة مستقبل العلوم"، فضاء تفاعليا للنقاش ،وتبادل الآراء حول واقع العلوم لدى الشباب، والتحديات التي تحول دون انخراطهم في المجالات العلمية والتكنولوجية، إلى جانب استكشاف السبل الكفيلة بجعل العلوم أكثر قربا من اهتماماتهم وطموحاتهمكما أتاح الحوار فرصة للاستماع إلى تصورات الشباب ومقترحاتهم، بما يساهم في بلورة توصيات جهوية تُثري الحوار الوطني حول الشباب والعلوم، وتدعم مكانة الشباب باعتبارهم شركاء فاعلين في بناء مجتمع المعرفة والابتكاروتندرج هذه المبادرة ضمن مشروع SWAFY، المموّل من الاتحاد الأوروبي، والذي تديره الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، في إطار برنامج EU4Youth - Tunisia، بالشراكة مع جمعية رؤى المستقبل