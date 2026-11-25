اتخذت مسرحية "أرواح عالقة" من فضاء مغلق ومحدود منطلقا لطرح أسئلة إنسانية ووجودية حول الخوف والفقد والندم، وصعوبة مواجهة الماضي والتصالح مع الذات، وذلك خلال عرضها مساء يوم الثلاثاء بقاعة مسرح سينما الريو بالعاصمة، ضمن المسابقة الرسمية للدورة السابعة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية.ويجري العرض، الذي يمتد على 60 دقيقة، داخل مصعد ذي بابين لا يتسع لأكثر من ثلاثة أشخاص، لكنه يجد نفسه مأهولا بأربعة غرباء، تجمعهم ظروف غامضة وتثقل كاهل كل واحد منهم ذكريات وأوجاع لم تجد طريقها إلى النسيان. وفي هذا الفضاء الذي يبدو معزولا عن العالم الخارجي، تتقاطع حكايات الشخصيات وتتداخل مصائرها، لتجد نفسها في مواجهة ماضيها ومخاوفها وأسئلة ظلت معلقة دون إجابات.ومن خلال هذا الوضع الدرامي، يضع العمل شخصياته أمام خيارات صعبة تتصل بالحياة والموت، والبقاء أو مواجهة المجهول، كما يفتح المجال للتساؤل عن إمكانية الإفلات من أعباء الذاكرة، وعن جدوى الهروب من التجارب المؤلمة، وما إذا كان الخلاص يمر عبر تجنب المواجهة أم عبر الإقرار بالماضي وتجاوز آثاره.ولا يقتصر المصعد في هذا العمل على كونه مكانا تجري فيه الأحداث، بل يتحول إلى فضاء رمزي تتكشف داخله التوترات النفسية والصراعات الداخلية للشخصيات، في إحالة إلى حالة التعليق التي قد يعيشها الإنسان حين يعجز عن حسم خياراته أو التحرر من تجارب الماضي.وعلى مستوى المعالجة الفنية، اختار الكاتب والمخرج حسن الإسكافي الاشتغال على سينوغرافيا تجريدية تستثمر محدودية الفضاء لتكثيف الحالة الدرامية، مع التعويل على الأداء التمثيلي والحركة والإضاءة والصوت والموسيقى في التعبير عن التحولات النفسية للشخصيات. كما يقوم البناء الإخراجي على المزج بين الأداء الواقعي والتعبير الرمزي، بما يمنح المتلقي مساحة للتفاعل مع ما يدور على الركح واستكشاف الدلالات الكامنة وراء المواقف والحركات.وتتقدم التجربة التمثيلية في هذا العمل مجموعة من الممثلين، من بينهم جمعان الرويعي وحسن محمد وحسين عبد علي، فيما تولى حسن شمس وضع الموسيقى.وتندرج "أرواح عالقة"، من إنتاج شركة دريمز للإنتاج الفني بمملكة البحرين، ضمن الأعمال التي تستثمر التجريب البصري والاشتغال على الفضاء المسرحي المحدود لطرح أسئلة تتجاوز الحكاية المباشرة، وتلامس جوانب من التجربة الإنسانية، حيث يصبح الصراع مع الذاكرة والخوف والذنب مدخلا للتفكير في علاقة الإنسان بذاته وبالاختيارات التي تحدد مسار حياته.