ينظم مخبر فضّ النّزاعات وطرق التنفيذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس بالاشتراك مع الفرع الجهوي للمحامين بتونس، ملتقى علميا حول "قانون الإجراءات الجماعية بعد عشر سنوات: "تقييم التجربة وآفاق الاصلاح"، وذلك يومي 27 و28 نوفمبر 2026 بقاعة المحاضرات بمقر الكلية.ويمثل هذا الملتقى محطة عملية لإعادة النظر في عشر سنوات من تطبيق قانون الاجراءات الجماعية في تونس، فبعد عقد من دخوله حيز التنفيذ، يكشف هذا النظام عن مكاسب واضحة، كما يبرز في المقابل جوانب قصور تستدعي قراءة نقدية متجددة. ولا يقتصر الرهان على التقنية القانونية، بل يمتد الى صميم التوازن بين إنقاذ المؤسسة وحماية حقوق الدائنين. كما تظهر التجربة العملية للمحاكم وللمتدخلين الاقتصادين وجود اختلالات مستمرة بين النجاعة الاقتصادية والامن القانوني.ويوفر هذا الملتقى، حسب منظميه، فضاء لتحليل متقاطع يجمع بين الفقه والقضاء والممارسة المهنية. ويسمح بإعادة طرح مسالة انسجام الاطار القانوني مع التحولات الاقتصادية المعاصرة. كما يفتح المجال للتفكير في دور القاضي في اعادة تشكيل التوزانات التعاقدية. ومن خلال مواجهة النقائص التشريعية بالحلول القضائية، يساهم في بلورة مقترحات اصلاح عملية.وتتمثل الغاية في تجاوز مجرد التشخيص نحو بناء تصور اصلاحي ملائم لواقع الممارسة، وبذلك يشكل هذا اللقاء العلمي منطلقا جوهريا نحو قانون أكثر نجاعة ووضوحا واستشرافا للمستقبل.وتدور اشغال الملتقى حول جملة من المحاور التي يقدمها اساتذة في القانون حيث يحمل المحور الاول عنوان "من تأطير النص الى اختبار النجاعة"، وتنتظم في اطارخ جلسة صباحية أولى تتناول موضوع "الاطار القانوني للاجراءات الجماعية بين غموض النص وتداخل التشريعات" وفيها تقدم مداخلات حول "الغموض التشريعي في قانون الاجراءات الجماعية: الفصل 465 م.ت، نموذجا" و "إشكالية العلاقة بين قانون الإجراءات الجماعية وبقية التشريعات".وتهتم حصة ثانية في اطار نفس المحور بموضوع "التسوية القضائية بين التأصيل القانوني وفعالية الانقاذ الاقتصادي" عبر مداخلات تتصل بـ"نجاعة قانون الإجراءات الجماعية بين انتظارات المؤسسة وتوجهات المشرع" فيما تطرح اخرى تساؤلا مفاده "هل التسوية القضائية اجراء جماعي؟" الى جانب تدخل بعنوان "المسكوت عنه في الطعن: قرارات حجرة الشورى في سحب التسوية نموذجا".ويتصل المحور الثاني في هذا الملتقى العلمي بـ"تطور الاجتهاد القضائي في الاجراءات الجماعية ورهانات التوزان الاصلاحي"، حيث تتناول حصة اولى "الاجراءات الجماعية أمام القضاء: واقع التطبيق ورهانات الإصلاح" غبر مداخلات تهتم بـ"دور القاضي في ادارة الاجراءات الجماعية بين الرقابة القضائية ومتطلبات النجاعة" و"دور المتدخلين في الاجراءات في انجاح مسارات الانقاذ" فيما تعنى جلسة اخرى "بحصيلة الاجتهاد القضائي وآفاق الإصلاح التشريعي" عبر مداخلة حول "اجتهادات محكمة التعقيب في مادة الاجراءات الجماعية: قراءة لعشر سنوات في الاجتهاد". ويختتم المحور بتقديم تقرير ختامي حول "نحو إصلاح تشريعي لقانون الإجراءات الجماعية".