تحتضن مدينة الثقافة بالعاصمة، يومي 16 و17 مارس 2027، فعاليات الدورة الرابعة عشرة من تظاهرة "ريادة" تحت شعار "قواعد جديدة، فرص جديدة".وتهدف هذه الدورة إلى تسليط الضوء على التحولات الاقتصادية الجديدة والفرص التي تتيحها أمام رواد الأعمال وأصحاب المشاريع والطلبة والباحثين عن الشغل من خلال برنامج يتواصل على امتداد يومين ويتضمن جلسات حوارية ومداخلات ولقاءات نقاشية إلى جانب ورشات عمل يؤطرها خبراء ومدربون مختصون، وفق ما أوردت صفحة التظاهرة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".ويتضمن البرنامج معرضا يجمع هياكل الدعم والمؤسسات الاقتصادية والشركات الناشئة فضلا عن لقاءات أعمال يتم الإعداد لها مسبقا.وتشهد الدورة الجديدة تنظيم مسابقة "جوائز ريادة" (Riyeda Awards)، التي تفتح باب الترشحات على المستوى الوطني لاختيار "رائد الأعمال الشاب لسنة 2027" في تونس.