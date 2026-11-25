تواصلت يوم الثلاثاء بمقر ولاية قابس أشغال الندوة الجهوية تحت إشراف والي الجهة، رضوان نصيبيوتركزت أشغال اليوم الثاني لهذه الندوة على 3 محاور تعلقت ب"العمدة وتكريس الدور الاجتماعي للدولة" و"دور العمدة في مجال التصرف في الشأن المحلي على مستوى العمادة" ،و"علاقة العمدة بالهياكل المحلية والجهوية"وتناول المشاركون في هذه الندوة التي تواصلت على امتداد يومين مجموعة من المحاور ، وخاصة الضوابط الاعتبارية والسلوكية والمهنية التي تحكم ممارسة خطة العمدة ،ودوره في تأمين انتظام تزويد السوق بالمواد الاستهلاكية والمرافق الأساسية المختلفةوتتنزل هذه الندوة في إطار الجهود المبذولة لتطوير العمل الجهوي، ودفع التنمية ،وتعميق المعارف النظرية، والإلمام بالوسائل التطبيقية المرتبطة بممارسة خطة العمدة