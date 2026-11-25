-فاز فريق من تلاميذ معهد العوينة من ولاية تونس بالمرتبة السابعة من بين 32 فريقا مشاركا في تظاهرة "Tunisian Aeroday"، التي انتظمت بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (INSAT ) بمشاركة مهندسين وطلبة من مؤسسات التعليم الهندسي.وتمثلت مشاركة هؤلاء التلاميذ في اقتراح فكرة مبتكرة والعمل على تطويرها وتنفيذها بهدف مساعدة أعوان الحماية المدنية على حماية وإنقاذ الأشخاص المهددين بالغرق أثناء الكوارث الطبيعية.وتأتي هذه المشاركة في إطار تشجيع المبادرات العلمية والابتكار بالمؤسسات التربوية وذلك بإشراف المندوبية الجهوية للتربية بتونس 1، التي أشادت بدورها بمجهودات الإطار التربوي المشرف على تأطيرهمومرافقتهم خلال مراحل إعداد المشروع وتنفيذه.وتعد تظاهرة Tunisian Aeroday (اليوم الوطني للطيران) التظاهرة الوطنية الوحيدة والمُتخصصة بالكامل في مجال الطيران والفضاء والروبوتيك في تونس، وينظّمها سنويًا نادي Aerobotix بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (INSAT) بالتعاون مع جمعية تقنيات الروبوتيك (ATR) منذ عام 2012