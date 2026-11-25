أعلن الاتحاد الإفريقي للتنس (تنس إفريقيا) تأجيل النسخة السابعة عشرة لكأس أمم إفريقيا التي كانت مقررة من 24 إلى 28 نوفمبر الجاري بأبيدجان (كوت ديفوار) إلى سنة 2027 وذلك عقب مشاورات مع الاتحاد الإيفواري للعبة.ويهدف هذا التعديل في رزنامة المنافسة إلى توفير أفضل الظروف لاستقبال الوفود ومشاركة المنتخبات وضمان إشعاع البطولة بما يتماشى مع الطموحات الجديدة للهيئة القارية حسب المصدر ذاته.ويواصل الاتحاد الإفريقي للتنس والاتحاد الإيفواري مشاوراتهما من أجل ضبط البرنامج الجديد للمنافسة خلال سنة 2027 مع مراعاة رزنامة البطولات القارية والدولية.وسيتم الإعلان لاحقا عن المواعيد الجديدة إلى جانب شروط المشاركة وكيفيات تأهل المنتخبات وفق ما أوضحته الهيئة القارية.ويأتي هذا التأجيل في وقت شرعت فيه عدة اتحادات وطنية ومنتخبات في التحضير لهذا الموعد القاري الذي كان من المقرر أن يجمع 12 دولة إفريقية.وأعربت الهيئة القارية عن أسفها إزاء الإزعاج الذي تسبب فيه قرار التأجيل للاتحادات المعنية مشيدة في الوقت ذاته بالتزام الاتحاد الإيفواري للتنس والسلطات المحلية بالتحضيرات الخاصة بالحدث.