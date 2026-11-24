أدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، اليوم الثلاثاء، زيارة عمل إلى ولاية نابل، رفقة والية الجهة هناء شوشاني، لمتابعة وضعية عدد من المشاريع والمنشآت المائية والاطلاع على نسق إنجاز أشغال الصيانة والتدخلات المبرمجة، وبحث سبل تعزيز التزويد بمياه الشرب والري.وتندرج هذه الزيارة، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة، في إطار إحكام التصرف في الموارد المائية وتثمينها، وتعزيز جاهزية المنشآت المائية ونجاعتها، إلى جانب المحافظة على المياه والتربة ودعم النشاط الفلاحي والتنمية المستدامة بالجهة.واستهلّ الوزير زيارته بمعاينة وضعية وادي الذوادي بمنطقة سيدي الجديدي من معتمدية الحمامات، حيث اطّلع على الإشكاليات التي تطرحها وضعية الوادي، خاصة خلال فترات تهاطل الأمطار، وما ينجر عنها من فيضانات تعيق حركة المواطنين وتهدد سلامتهم.واستمع بالمناسبة إلى مشاغل الأهالي ومطالبهم المتعلقة بضرورة التدخل العاجل، من خلال تعلية مستوى القنطرة وإعادة جهر الوادي وإزالة الأتربة والترسبات المتراكمة به، بما يساهم في تحسين سيلان المياه والحد من مخاطر الفيضانات.وأكد وزير الفلاحة حرص الوزارة على التنسيق مع مختلف الهياكل والجهات المعنية لدراسة الإشكالية وتحديد التدخلات الفنية اللازمة، وإيجاد الحلول الملائمة الكفيلة بضمان سلامة المتساكنين وحماية ممتلكاتهم، خاصة خلال فترات التقلبات المناخية والتساقطات المطرية الهامة.كما تحول الوزير إلى منطقة المزيرعة من معتمدية الحمامات، حيث عاين وضعية السد الجبلي بوادي القطار، واطّلع على التدخلات المطلوبة للمحافظة على طاقة استيعابه ودوره في تجميع مياه الأمطار، وأسدى تعليماته بالتسريع في إنجاز أشغال صيانة قناة المفيض، بما يضمن حسن استغلال المنشأة وتعزيز مردوديتها في تعبئة الموارد المائية وحماية الأراضي الفلاحية والحد من انجراف التربة.وشملت الزيارة كذلك محطة ضخ مياه الشمال ببلي من معتمدية بوعرقوب، حيث اطّلع الوزير على ظروف عمل المحطة وتجهيزاتها ودورها في تأمين مياه الري للمناطق الفلاحية بالجهة، وخاصة ضيعات القوارص التي تمثّل أحد أبرز مكونات النشاط الفلاحي بولاية نابل.وتم خلال هذه المحطة تدارس الحلول الفنية الممكنة للتسريع في صيانة معدات المحطة وإعادة تأهيلها، بما يضمن استمرارية عملها ونجاعة تدخلاتها وتأمين حاجيات الفلاحين من مياه الري.كما شدد الوزير على ضرورة توفير كميات إضافية من مياه الري لفائدة زراعات البطاطا، دعماً للإنتاج الوطني وتحسينا للعرض بالسوق والتخفيف من الضغوط على التزويد، إلى جانب تشجيع زراعة الورقيات وتطوير الزراعات الكبرى المروية، وخاصة الحبوب، بما يساهم في التوسع في المساحات المروية وتعزيز الإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي.وفي ختام الزيارة، عاين الوزير والوفد المرافق له مأخذ المياه على قناة مجردة – الوطن القبلي، المخصص لتزويد المنطقة السقوية بالتركي بمياه الري، واطّلعوا على دوره في تأمين الموارد المائية الموجهة للنشاط الفلاحي وضمان انتظام التزويد ومساندة الفلاحين في تأمين حاجيات محاصيلهم الزراعية.كما تناولت الزيارة وضعية عدد من المجامع المائية والصعوبات التي تواجهها في التصرف في المنظومات المائية وضمان استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب، إلى جانب بحث الحلول الممكنة لتعزيز الموارد المائية، خاصة من خلال تدعيم التزويد انطلاقا من الآبار.وتهدف هذه التدخلات، وفق ما تم التطرق إليه خلال الزيارة، إلى تحسين ظروف التزويد بالماء الصالح للشرب وتأمين حاجيات حوالي 4000 مواطن منتفع بهذه الخدمة، مع التأكيد على أهمية إيجاد الحلول الفنية والعملية لتجاوز الصعوبات المطروحة وتعزيز نجاعة المنظومات المائية وضمان استدامة خدماتها لفائدة المتساكنين.