أدى وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي، اليوم الثلاثاء، زيارة عمل الى ولاية بنزرت، تابع خلالها سير عمل الشباك الموحد بمقر الولاية، والخاص باتمام إجراءات السفر للبقاع المقدسة لحجيج ولاية بنزرت لموسم 1448هجري /2027 ميلادي .وبين وزير الشؤون الدينية، في كلمة القاها بالمناسبة، أنه قد تم القيام بجميع الاستعدادات الواجبة لموسم الحج، بكل جدية مثل السنوات الفارطة حتى يكون الموسم ممتازا على جميع الواجهات ، ومتوجها بالتهنئة لجميع الحجاج الميامين بزيارة البقاع المقدسة وآداء مناسكهم بكل يسر وامن وسلامة، وذلك في صفوف الحضور من المقبلين على الحج وبقية الأطراف والمصالح المشتركة المكلفة باجراءات السفر من الإدارة الجهوية للشؤون الدينية والإدارة الجهوية للبريد ومختلف البنوك والخطوط التونسية والشركة الوطنية للاقامات والخدمات،ومن جانبه أفاد المكلف بإدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية شوقي بوسعدة، وفق بلاغ لولاية بنزرت، أن نصيب الولاية لموسم الحج المقبل يعادل 501 شخص وسيتم الترفيع فيه باضافات جديدة من قائمة المتخلين، وبالتالي التقليص ما أمكن من نسبة الانتظار.وبين المصدر ذاته ان العدد الإجمالي للمترشحين للحج في تونس بلغ 9982 شخصا و1000 شخص بالنسبة للمكفولين بالخارج، وبلغت كلفة الحج 21330 دينارا، منها 17300 دينار للإقامة التي ستكون في أفضل المواقع وأقربها ، والبقية ثمن النقل الجوي.وبين أنه قد تم الانطلاق، مبكرا، من قبل الوزارة ومكتب الحجيج والعمرة على غرار المواسم الفارطة، في الاعداد للموسم الجديد من خلال ضبط جميع الترتيبات الإدارية والمالية، وذلك في إطار تيسير تلك الإجراءات وتمكين المترشحين من الاستعداد الأمثل للمناسك العظيمة ، حيث سيكون موعد اول سفرة لحجيجنا الميامين يوم 26 افريل 2027 .وكان والي الجهة سالم بن يعقوب تولى يوم الاحد الفارط 22 نوفمبر، الاشراف على افتتاح الشباك الموحد الخاص باتمام اجراءات سفر حجيج الجهة للبقاع المقدسة، لموسم الحج 1448 هجري/2026 ميلادي، بمقر الولايةوخصصت لجنة التنظيم كامل يوم الاحد الفارط لحجيج معتمديات بنزرت الجنوبية وتينجة وسجنان وجومين وغزالة واوتيك ، بينما خصص يوم امس الاثنين لحجيج معتمديات راس الجبل والعالية وغار الملح، واليوم الثلاثاء لحجيج معتمديتي بنزرت الشمالية وماطر، وسيخصص يوم غد الاربعاء لحجيج معتمديات منزل بورقيبة ومنزل جميل وجرزونة ، بما من شأنه ضمان نجاعة الاجراءات والتخفيف من الاكتضاض والتيسير على الحجيج والعاملين بالمؤسسات الخدماتية المكلفة.وسيتم تأمين ثلاث رحلات نحو البقاع المقدسة، الاولى نحو المدينة المنورة يوم 26 افريل 2027، والرحلة الثانية نحو مكة المكرمة يوم 3 ماي 2027، والرحلة الثالثة نحو مكة المكرمة يوم 5 ماي 2027.يذكر ان وزير الشؤون الدينية ووالي بنزرت كانا أديا زيارة عمل غير معلنة إلى معتمدية ماطر بحضور معتمد المنطقة محمد علي بوجمعة وذلك لمعاينة الإجراءات والتدابير العملية لمعالجة البنية التحتية لجامع سيدي عبد الله والتسريع في الاشغال المزمع القيام بها في إطار إعادة توظيفه.