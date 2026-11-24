تمّ اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر بالمقر المركزي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، إعطاء إشارة إنطلاق تنفيذ البرنامج التكويني الوطني المخصص لدعم الهياكل العمومية في تمشي إرساء علامة "مرحبا" لجودة الإستقبال بالمصالح العمومية في جزئه المخصص للوكالة.وتندرج هذه المبادرة، وفق بلاغ للوكالة، ضمن استراتيجيتها الرامية إلى ترسيخ ثقافة الجودة وتطوير كفاءات مواردها البشرية، بما يعزز نجاعة الأداء الإداري ويرتقي بتجربة المتعاملين مع مصالحها، ويدعم مسارها نحو الحصول على العلامة الوطنية لجودة الاستقبال "مرحبا".وأشرف على افتتاح هذا البرنامج، المدير المركزي المكلف بمركز المساندة لبعث المؤسسات، ماهر العقربي نيابة عن المديرة العامة المساعدة، حيث أكد في كلمته توجه الوكالة نحو التحسين المستمر لجودة الخدمات المسداة من قبل مختلف الهياكل الراجعة إليها بالنظر على المستويين المركزي والجهوي وتطويرها وفق معايير الجودةكما أبرز ما توليه الوكالة لمجال التكوين وتطوير الكفاءات لدعم قدرات الإطارات والأعوان الراجعين إليها بالنظر للمساهمة في تحسين جودة الخدمات المسداة لأصحاب المشاريع وباعثي المؤسسات ومختلف المتعاملين مع مصالح الوكالة مؤكدا على أهمية هذه الشراكة التي تجمع مصالح وكالة النهوض بالصناعة والتجديد والإدارة العامة لتكوين وتطوير الكفاءات برئاسة الحكومة المشرفة على هذا البرنامج التكويني الوطني.وأكد العقربي، خلال هذه الكلمة، على توجه الوكالة من خلال تجربتها في إرساء أنظمة الجودة إلى تجسيم تمشي إرساء نظام الجودة في الإستقبال وتعميمه على كل مصالحها المعنية.ومن جهتها أبرزت لبنى الزغلامي المديرة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات برئاسة الحكومة، خلال كلمتها في الجلسة الإفتتاحية لملتقى إطارات الإشراف، أهمية التكوين وتنمية القدرات لإطارات وأعوان مصالح الإستقبال وإسداء الخدمات بمختلف المرافق العمومية والذي يهدف بالأساس إلى تحسين آدائهم اليومي وبلوغ خدمات عمومية للمواطن والمؤسسة ذات جودة عبر دعم تمشي إرساء نظام الجودة من خلال هذا البرنامج التكويني الوطني.وبينت ما تم إنجازه في هذا الخصوص بمختلف المرافق العمومية المنخرطة في البرنامج الوطني المذكور والذي توّج بحصول عدد هام من تلك الهياكل على الإشهاد بالمطابقة للإشتراطات الفنية للعلامة الوطنية لجودة الإستقبال "مرحبا" مثمنة إنخراط وكالة اللنهوض بالصناعة والتجديد في تمشي إرساء نظام الجودة المذكور.وقد تضمن الملتقى الافتتاحي المخصص لإطارات الإشراف، والذي حضره عدد من إطارات الإدارة المركزية للوكالة وممثلون عن الإدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات برئاسة الحكومة، حصة تكوينية قدمتها عفاف بلقاسم، مديرة بمصالح رئاسة الحكومة، تمحورت حول متطلبات الحصول على العلامة الوطنية لجودة الاستقبال "مرحبا" وفق إصدار سنة 2020.وتتواصل فعاليات البرنامج يومي 25 و26 نوفمبر 2026 ، بعد ملتقى "إطارات الإشراف" الذي إختتمت أشغاله اليوم، ن خلال تنظيم دورات تكوينية متخصصة لفائدة دفعة أولى من إطارات وأعوان الإدارات المعنية بالهياكل المركزية للوكالة، تشمل محورين أساسيين هما مهارات إدارة التواصل المباشر الناجع وتطوير مهارات الاستقبال الهاتفي، على أن تواكب الإدارات الجهوية هذه الدورات عن بعد.