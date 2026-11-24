دعا السجل الوطني للمؤسسات كافة المتعاملين الذين أودعوا مطالب تسجيل أو تحيين وتلقوا إشعارات بوجود إخلالات في ملفاتهم، إلى ضرورة تسوية وضعياتهم واستكمال الوثائق والبيانات المطلوبة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026.وأوضح السجل، في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أنه قد تم توجيه الإشعارات المتعلقة بالإخلالات إلى المعنيين عبر البريد الإلكتروني والفضاء الخاص بالقائم بالإجراء على المنصة الإلكترونية للسجل الوطني للمؤسسات.وحذر من أنه سيتم، بانقضاء الآجال المحددة، إصدار قرارات رفض بشأن الملفات العالقة التي لم تتم تسوية وضعيتها، مؤكدا أن قرار الرفض لا يخول لصاحب الملف المطالبة باسترجاع المبالغ التي تم خلاصها بعنوان أصل المعلوم وغرامات التأخير المرتبطة بالملف المودع.وفي ما يتعلق بالاستفسار عن وضعية الملفات، دعا السجل المعنيين إلى التواصل مع مصالحه عبر البريد الإلكتروني التالي:، مع ضرورة التنصيص على رقم المعرف الوحيد للمؤسسة (رقم الباتيندا) ورقم الهاتف الذي يمكن الاتصال بصاحب الملف من خلاله.وشدد السجل الوطني للمؤسسات على أن إيداع الوثائق الإضافية أو استكمال الملفات لا يتم إلا عبر المنصة الإلكترونية، ولا تقبل الوثائق المرسلة عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني لاعتمادها ضمن الملفات، وذلك باستعمال الهوية الرقمية Mobile-ID أو DIGIGO.