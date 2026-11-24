أنطلقت مؤخرا مبادرة تجريبية تحت عنوان NAP + تونس"، بهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد البحرية، وذلك في المنطقة المزمع إحداثها كمنطقة بحرية وساحلية محمية بجزر قرقنة الشمالية (AMCP-INK)، وفق ما أفادت جمعية قراطن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه بقرقنة.ويجري العمل على تهيئة المنطقة البحرية والساحلية المحمية بجزر قرقنة الشمالية وتنظيمها ضمن أرخبيل قرقنة، وهي منطقة تتميز بتنوعها البيولوجي وبوجود مروج نبات البوسيدونيا المحيطية.ويتمثل المشروع في تركيز شعاب اصطناعية للحماية وإعادة توطين الكائنات البحرية، داخل منطقة بحرية تم تحديدها بالتشاور المباشر مع الصيادين التقليديين. ويهدف هذا النظام بالخصوص إلى الحد من الصيد غير القانوني باستعمال شباك الجر القاعي المصغّرة، وإعادة تهيئة موائل طبيعية ملائمة للحياة البحرية.وتُنفّذ هذه المبادرة بشكل مشترك بين الجمعية البيئية "Kantara Save Earth"، الناشطة بأرخبيل قرقنة، وجمعية "قراطن" للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه. وتجمع المبادرة بين استعادة النظم البيئية، والمتابعة العلمية، والتحسيس البيئي، والتعريف بالتراث البحري وتثمينه، من خلال إحداث مسلك بحري تحت الماء وفضاء مجتمعي للتربية البيئية.وترتكز هذه المبادرة على المشاركة الفاعلة للصيادين التقليديين والنساء والشباب في حماية التراث البحري لقرقنة.وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج "الصيد والإدارة القائمة على النظم الإيكولوجية من أجل الاقتصاد الأزرق في البحر الأبيض المتوسط" (FishEBM MED)، وهو برنامج إقليمي يمتد من سنة 2023 إلى سنة 2027، بتمويل من مرفق البيئة العالمية (FEM)، ويهدف إلى تعزيز الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك وحماية التنوع البيولوجي البحري في منطقة البحر الأبيض المتوسط.