أحيت مؤسسة فداء، اليوم الثلاثاء، الذكرى الحادية عشرة لاستشهاد أعوان الأمن الرئاسي (12 عونا من أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية)، إثر الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدفهم يوم 24 نوفمبر 2015 بشارع محمد الخامس وسط العاصمة.وجددت المؤسسة بكل إجلال واعتزاز، في بلاغ أصدرته بالمناسبة، عهد الوفاء لأرواح شهداء تونس الأبرار، معبرة عن بالغ تقديرها لما تبذله كافة القوات المسلحة العسكرية والأمنية من جهود وتضحيات في سبيل حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.كما أكدت التزامها بمواصلة رسالتها الإنسانية والوطنية في الإحاطة بعائلات الشهداء والوقوف إلى جانبهم وتوفير الدعم والرعاية المستوجبة.وأعدّت المؤسسة شريطا وثائقيا يبرز مختلف أنشطتها في مجال الإحاطة والرعاية بعائلات الشهداء من ضحايا الاعتداءات الارهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة.