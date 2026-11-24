تسلمت وزارة التجهيز والإسكان (لجنة قيادة متابعة إرساء نظام الرقابة الداخلية للميزانية) النسخة النهائية المصادق عليها للمرحلة الأولى من دراسة إرساء الرقابة الداخلية للميزانية، وذلك في إطار مواصلة تفعيل مقتضيات القانون الأساسي للميزانية (عدد 15 لسنة 2019) وتكريس آليات التصرف في الميزانية حسب الأهداف.وتهدف هذه الدراسة الاستراتيجية إلى تطوير الحوكمة المالية، وتأمين التصرف في الموارد العمومية، وضمان السلامة المحاسبية والميزانياتية للمشاريع التي تنجزها الوزارة.وقد تركزت المرحلة الأولى من الدراسة على إجراء تشخيص شامل لبيئة الرقابة الداخلية الحالية بالوزارة على المستويين المركزي والجهوي (عبر 5 إدارات جهوية نموذجية)، مع جرد كافة الإجراءات والمسارات العملية والميزانياتية، واختيار 16 مساراً أولوياً وتوصيفها وتقييم مدى نجاعة الرقابة المعمول بها، وذلك تمهيداً للانطلاق في المرحلة الثانية المتعلقة بصياغة خريطة المخاطر.