وزير التعليم العالي يدعو إلى الاستثمار في الطب النووي لمواجهة تزايد إصابات السرطان عربيا
شدّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، اليوم الثلاثاء بـمدينة الحمامات، في افتتاح المنتدى العربي للطب النووي في علاج الأورام، على أهمية التعاون العلمي لتوظيف التقدم التكنولوجي في خدمة صحة الإنسان وتحسين جودة الحياة.
ولفت منذر بلعيد، خلال هذا المنتدى الذي تنظّمه الهيئة العربية للطاقة الذرية والمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية تحت شعار "نحو مستقبل أكثر إشراقاً في تشخيص السرطان وعلاجه"، إلى أن مرض السرطان يُعدّ من أبرز التحديات التي تواجه العالم والمنطقة العربية، حيث تشير التقديرات إلى تسجيل أكثر من 750 ألف حالة إصابة جديدة سنوياً بـالمنطقة العربية، مع توقعات بارتفاع الإصابات خلال العقود المقبلة.
"تشخيص أكثر دقة وعلاج أكثر فاعلية"وبيّن الوزير أن تطوير الطب النووي يكتسب أهمية بالغة في تشخيص الأورام وتحديد مراحلها، فضلاً عن دوره في العلاج الموجه باستخدام المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية، مشيراً إلى أنه يفتح آفاقاً جديدة نحو تشخيص أكثر دقة وعلاج أكثر فاعلية، وهو ما يتطلب استثمارات في البنية التحتية والتجهيزات والكفاءات المتخصصة.
وأضاف أن تطوير الطب النووي يستوجب مقاربة متكاملة تجمع بين التكوين الأكاديمي والبحث العلمي، وتعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الصحية.
بن عياد: الطب النووي من أبرز التطبيقات الواعدةمن جهته، أكد كاتب الدولة للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد أن احتضان تونس لهذا المنتدى يجسّد الحرص المشترك على تعزيز التعاون العربي.
ولفت بن عياد إلى أن الطب النووي يُعدّ أحد أبرز التطبيقات الواعدة لـلاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مشدداً على ضرورة تحديث التجهيزات الطبية ودعم البحث العلمي، والاستفادة من الكفاءات العربية.
توصيات المنتدىوفي تصريح لـ(وات)، أوضح رئيس الهيئة العربية للطاقة الذرية سالم الحامدي أن المنتدى يمثل فرصة للنهوض بـعلاج مرض السرطان في المنطقة العربية عبر تعزيز التعاون المعرفي والتقني وتبادل الخبرات الناجحة.
وأبرز الحامدي أهمية تقييم أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية في التشخيص الإشعاعي الدقيق وتعزيز مهارات الأطباء والفيزيائيين، مشيراً إلى أن المنتدى سيخرج بـتوصيات تهدف إلى تطوير خدمات الطب النووي والعلاج الإشعاعي.
بدوره، اعتبر مدير المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية الشاذلي العبدلي أن قيمة هذه التظاهرة تكمن في مناقشة أحدث الابتكارات التكنولوجية والتطبيقات السريرية لتعزيز الاستخدامات النووية في المجال الطبي، داعياً إلى تكثيف الجهود المشتركة وتطوير البنى التحتية والكفاءات البشرية.
ولفت منذر بلعيد، خلال هذا المنتدى الذي تنظّمه الهيئة العربية للطاقة الذرية والمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية تحت شعار "نحو مستقبل أكثر إشراقاً في تشخيص السرطان وعلاجه"، إلى أن مرض السرطان يُعدّ من أبرز التحديات التي تواجه العالم والمنطقة العربية، حيث تشير التقديرات إلى تسجيل أكثر من 750 ألف حالة إصابة جديدة سنوياً بـالمنطقة العربية، مع توقعات بارتفاع الإصابات خلال العقود المقبلة.
"تشخيص أكثر دقة وعلاج أكثر فاعلية"وبيّن الوزير أن تطوير الطب النووي يكتسب أهمية بالغة في تشخيص الأورام وتحديد مراحلها، فضلاً عن دوره في العلاج الموجه باستخدام المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية، مشيراً إلى أنه يفتح آفاقاً جديدة نحو تشخيص أكثر دقة وعلاج أكثر فاعلية، وهو ما يتطلب استثمارات في البنية التحتية والتجهيزات والكفاءات المتخصصة.
وأضاف أن تطوير الطب النووي يستوجب مقاربة متكاملة تجمع بين التكوين الأكاديمي والبحث العلمي، وتعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الصحية.
بن عياد: الطب النووي من أبرز التطبيقات الواعدةمن جهته، أكد كاتب الدولة للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد أن احتضان تونس لهذا المنتدى يجسّد الحرص المشترك على تعزيز التعاون العربي.
ولفت بن عياد إلى أن الطب النووي يُعدّ أحد أبرز التطبيقات الواعدة لـلاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مشدداً على ضرورة تحديث التجهيزات الطبية ودعم البحث العلمي، والاستفادة من الكفاءات العربية.
توصيات المنتدىوفي تصريح لـ(وات)، أوضح رئيس الهيئة العربية للطاقة الذرية سالم الحامدي أن المنتدى يمثل فرصة للنهوض بـعلاج مرض السرطان في المنطقة العربية عبر تعزيز التعاون المعرفي والتقني وتبادل الخبرات الناجحة.
وأبرز الحامدي أهمية تقييم أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية في التشخيص الإشعاعي الدقيق وتعزيز مهارات الأطباء والفيزيائيين، مشيراً إلى أن المنتدى سيخرج بـتوصيات تهدف إلى تطوير خدمات الطب النووي والعلاج الإشعاعي.
بدوره، اعتبر مدير المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية الشاذلي العبدلي أن قيمة هذه التظاهرة تكمن في مناقشة أحدث الابتكارات التكنولوجية والتطبيقات السريرية لتعزيز الاستخدامات النووية في المجال الطبي، داعياً إلى تكثيف الجهود المشتركة وتطوير البنى التحتية والكفاءات البشرية.
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