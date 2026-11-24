تحت عنوان "سينيمناخ" تنظم جمعية سينما المناخ بالشراكة مع دار الثقافة بحمام الشط والمكتبة العمومية بحمام الشط، الدورة الأولى للمهرجان الدولي لفيلم المناخ وذلك من 26 إلى 29 نوفمبر 2026 بدار الثقافة بحمام الشط والمكتبة العمومية بحمام الشط وفضاءات خارجية ببئر الباي وبرج السدرية وحمام الشط، وذلك تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس.ويعدّ المهرجان، وفق منظميه، تجربة مميزة في المشهد السينمائي والثقافي عموما وفي ولاية بن عروس، خصوصا لما به تزخر من ثراء وتنوع طبيعي نادر من بحر وجبل وغابة، ليحمل الفن السابع دعوة إنسانية ورسالة بيئية للمحافظة على ما تبقى من ثروات طبيعية وحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي ويحفّز على إنتاج سينما مسؤولة وصديقة للمحيط ويخلق ديناميكية فكرية وفنية جديدة حول دور الثقافة في التنمية المستدامة.ويتضمن برنامج المهرجان عرض أفلام وثائقية وروائية قصيرة في إطار المسابقة الرسمية يجمعها المحور الأساسي الذي أحدث من أجله المهرجان هو الوعي البيئي وورشات تكوينية وحلقات حوار وزيارات إيكولوجية. وسيؤثث افتتاح المهرجان عرض سينمائي بعنوان بوسعدية للمخرج زبير الجلاصي.وفي ما يهم جانب التكوين ستحتضن المكتبة العمومية بحمام الشط ثلاث ورشات تكوين وهي ورشة "صناعة الفيلم بالذكاء الاصطناعي"، تأطير المخرج زبير الجلاصي يومي 28 و29 نوفمبر2026 على الساعة العاشرة صباحا، وورشة "الفيلم البيئي"، تأطير المخرج وكاتب السيناريو حمدي الجويني يومي 28 و29 نوفمبر 2026 على الساعة العاشرة صباحا، وورشة "الممثل أمام الكاميرا"، تأطير الممثل محمد الداهش يوم 28 نوفمبر2026 على الساعة الثانية بعد الزوال ويوم 29 نوفمبر 2026 على الساعة منتصف النهار.كما ستحلّق السينما خارج الفضاء التقليدي للعروض لتحطّ الرحال أمام النصب التذكاري بحمام الشط وفي أحياء ببئر الباي وبرج السدرية فتقترب من الجمهور أكثر.ويتضمن برنامج هذه التظاهرة، أيضا، حلقة نقاش حول الوضعية البيئية بالمنطقة ومدى تأثير السينما في التوعية بالمخاطر البيئية يديرها رضوان العيادي بحضور جمعيات وأفراد من المجتمع المدني وعرض مشروع نظرة عن المناخ وذلك يوم 28 نوفمبر 2026. كما تمت برمجة زيارة إيكولوجية إلى غابة برج السدرية وصولا إلى البحر يوم 29 نوفمبر2026.أمّا عن المسابقة الرسمية فقد وقع الاختيار على 12 فيلما من 6 بلدان وهي تونس والجزائر ومصر والمغرب واليمن الكاميرون للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان منها ثمانية أفلام وثائقية وأربعة أفلام روائية.وتتكوّن لجنة التحكيم من الفنانة القديرة منى نور الدين والفنان المخرج غازي الزغباني والمخرج وكاتب السيناريو يوسف الصنهاجي والممثلة القديرة وجيهة الجندوبي والمخرج زبير الجلاصي.وتجدر الإشارة الى أنّ الأفلام الثلاثة الفائزة ستتوّج "بالزريدة" الذهبية والفضية والبرونزية وجائزة لجنة التحكيم الخاصة.ويكمن اختيار حيوان "الزريدة"، رمزا في درع المهرجان ومعلقته باعتباره كائنا صغيرا نادرا ومهدّدا بالانقراض يعيش في محمية جبل بوقرنين، وهو حيوان ليلي يساهم في التوازن البيئي يتحرك في الظلام بعيدا عن الأضواء مثل السينما فتعبّر عن حكايات تختبأ وراء العتمة بعدسات تفتش عن الضوء وصور تميط اللثام عن عوالم مغايرة بعين ثالثة، وفق ما بينه المصدر ذاته.