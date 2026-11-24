اختتمت اليوم الثلاثاء أشغال الندوة الفكرية الدولية حول منظومات التمويل والإنتاج وأثرها في إرساء حياة مسرحية فعلية، والتي تواصلت على مدى ثلاثة أيام بمشاركة باحثين ومسرحيين ومختصين من بلدان عربية وإفريقية وأوروبية، ناقشوا خلالها تجارب التمويل المسرحي وتحدياته واختلاف مساراته من بلد إلى آخر.وتناولت المداخلات المقدمة خلال الجلسات الختامية الصعوبات التي تواجه المسرحيين في النفاذ إلى مصادر التمويل العمومي، خاصة في سياقات الحروب والأزمات السياسية والاقتصادية، إلى جانب دور الهيئات والمنظمات غير الحكومية في دعم الإنتاج المسرحي، والآليات البديلة للحوكمة والتصرف في الموارد.وأكد عدد من المتدخلين أن توفر التمويل، في غياب حرية التعبير والإبداع، لا يضمن قيام فعل مسرحي مستقل وقادر على مساءلة الواقع وتقديم أعمال نقدية وجريئة، بل قد يتحول إلى أداة لتوجيه المضامين الفنية والحد من التنوع الإبداعي، بما يفضي إلى تنميط الإنتاج المسرحي.وفي هذا السياق، تناول الناقد المسرحي والباحث السوداني عصام أبو القاسم أزمات تمويل وإنتاج المسرح السوداني خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2025، مسلطا الضوء على تأثير التحولات السياسية والاقتصادية والعقوبات الدولية في إضعاف مصادر التمويل المحلية والحد من فرص حصول المسرحيين على الدعم العربي والدولي.كما تطرق إلى الاشتراطات التي تضعها الجهات المانحة، ولا سيما بعض المنظمات الغربية، وما يمكن أن ينجر عنها من توجيه لمضامين العروض المسرحية وفق أجندات سياسية أو حقوقية أو إغاثية، بما قد يؤثر في استقلالية الفرق المسرحية ويزيح أولوياتها الفنية والإبداعية.من جهتها، استعرضت الكاتبة المسرحية السورية لمى حامد طيارة التحولات التي شهدها المسرح السوري منذ سنة 2011، منتقلا من المسرح الرسمي الخاضع للرقابة والتوظيف الدعائي إلى فضاءات مسرحية مستقلة، داخل سوريا وخارجها، عكست تجارب الألم والتهجير والبحث عن الهوية.وتوقفت عند تراجع الدعم الحكومي وصعود دور المنح والصناديق الثقافية العربية والدولية، على غرار مؤسسات "اتجاهات" و"آفاق" و"المورد الثقافي"، التي أصبحت من مصادر تمويل الإنتاج المسرحي، مؤكدة أن مستقبل المسرح السوري يظل رهين إصلاح منظومة الدعم والتمويل وتعزيز استقلالية المؤسسات الثقافية وقدرتها على مواكبة التحولات التي تشهدها البلاد.أما الباحثة في فنون العرض والسياسة الثقافية والحركات الاحتجاجية الاجتماعية والسياسية نورا أمين، فتناولت منظومة التمويل والسياسة الثقافية في ألمانيا، مع التركيز على تجربة برلين والعلاقة بين الدعم الحكومي واستقلالية الإبداع المسرحي.وبحثت في ورقتها العلمية تأثير السياسات الثقافية في توزيع فرص التمويل وانعكاساتها على اختيارات الفنانين ومساراتهم الإبداعية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه قطاعات المسرح والرقص المستقلين. كما سلطت الضوء على احتجاجات الفنانين ضد تقليص التمويل، وما تطرحه من قضايا تتصل بالتحيز والإقصاء والاستقطاب داخل القطاع الثقافي، وصولا إلى مساءلة دور التمويل العمومي بين دعم المعرفة والإبداع وممارسة التوجيه السياسي.وتناولت الندوة، التي جمعت تجارب من بلدان عربية وإفريقية وأوروبية، الدور المحوري للتمويل العمومي المباشر من الدولة، والتمويل غير المباشر عبر الإعفاءات والحوافز الجبائية الموجهة إلى القطاع الخاص، في إرساء حياة مسرحية فعلية وضمان استمرارية الإنتاج والمؤسسات المسرحية، مهما تغيرت الأنظمة السياسية والاقتصادية.كما ناقش المشاركون تباين منظومات التمويل وآليات إدارتها وحوكمتها من بلد إلى آخر، تبعا للخصوصيات الثقافية والسياسية لكل مجتمع، مؤكدين أهمية الاستفادة من التجارب الغربية والآسيوية في دراسة مصادر التمويل ومعايير إسناده والجهات المنتفعة به، فضلا عن أشكال توظيفه في دعم الإنتاج أو الترويج للعروض وتيسير اقتناء التذاكر.وفتحت النقاشات المجال أمام مقاربة منظومات التمويل القائمة في العالم العربي وإفريقيا ومقارنتها بتجارب بلدان أخرى راكمت خبرة في مجال صناعة الإنتاج المسرحي، بهدف تقييم نجاعتها والوقوف عند مدى قدرتها على ضمان الاستقرار المهني والاجتماعي للفنانين، وتحفيزهم على مواصلة الخلق والإبداع.