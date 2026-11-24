وضع المندوبون الجهويون للشباب والرياضة مراجعة الزمن المدرسي في صدارة أولويات الإصلاح التربوي ضمن جملة من المقترحات قدموها اليوم الثلاثاء إلى ممثل المجلس الأعلى للتربية كمال هنيد خلال اليوم الثاني من ندوتهم الدورية التي احتضنها المركب الشبابي بمنوبة معتبرين أن إعادة تنظيم الزمن المدرسي تمثل الأرضية الاساسية لإصلاح التعليم .وأكدوا في مقترحاتهم التي تأتي في إطار المساهمة في إثراء النقاش حول إصلاح المنظومة التربوية وتطوير السياسات التعليمية، وتعبيرا عن أملهم في إرساء المجلس الأعلى للتربية كمؤسسة دستورية نموذجية، لمنظومة تربوية شاملة تبني مجتمعا متوازنا، على ضرورة إعادة النظر في توزيع الزمن المدرسي ومضامينه بما يراعي حاجيات المتعلمين ويمنح مساحة أكبر للأنشطة الثقافية والرياضية والإبداعية بعيدا عن اختزال المدرسة في التحصيل المعرفي والدروس داخل الأقسام.وأوضحت المندوبة الجهوية للشباب والرياضة بولاية زغوان، سميرة خلفة لصحفية وات، أنه من الضروري مراجعة الزمن المدرسي وتقليص الساعات الجوفاء إلى أقصى حد ممكن، معتبرة أن فترات الفراغ تدفع التلاميذ إلى البقاء في الشارع في ظل غياب فضاءات احتواء ملائمة داخل المؤسسات الإعدادية والثانوية وتعرضهم لمختلف السلوكات المحفوفة.وعبرت خلفة عن أهمية برمجة حصص التربية البدنية في الفترات الصباحية أو بداية بعد الظهر لتفريغ طاقات التلاميذ مع تخصيص وقت لتمكين إطارات الشباب ووحدات تنشيط الأحياء من التدخل داخل المؤسسات التربوية وتقديم برامج رياضية وترفيهية تحمل رسائل توعوية وتحسيسية وقائية.من جهته، اعتبر المندوب الجهوي بنابل، محسن مصدق، ان مراجعة الزمن المدرسي مطلب ملح، ليس فقط بتخفيف ساعات الفراغ بين الحصص وملاءمته مع الزمن العائلي حماية للناشئة من الفراغ العائلي الذي يجر اليافعين والشباب لشتى السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، بل بتخفيف البرامج الدراسية المرهقة للتلميذ وإعادة النظر في بعض المواد، هذا مع الارتقاء بمادة التربية البدنية من خلال مراجعة ضاربها وإقرار وزن بيداغوجي وتقييمي يتناسب مع دورها في التنشئة المتكاملة للتلميذ، بدل التعامل معها باعتبارها مادة ثانوية.واقترح صيغة قانونية لتسهيل تراخيص أساتذة التربية البدنية الذين يشرفون على تدريب المنتخبات الوطنية ورياضيي النخبة لضمان عدم خصم أجورهم أو اعتبارهم في حالة غياب غير شرعي.وبجملة تصورات استندت إلى واقع الشباب في الجهات وتطلعاتهم ولامست متطلبات المرحلة والتحديات التي تواجه المؤسسة التربوية، لفت المندوبون إلى تراجع الرياضة المدرسية في السنوات الأخيرة معتبرين إعادة اعتبارها عنصر أساسي في الإصلاح التربوي، داعين إلى تفعيل المناشير الوزارية المنظمة للرياضة المدرسية أيام الخميس والجمعة وتقنين ساعاتها.في ذات السياق، أشار المندوب الجهوي بتونس نزار العوسجي إلى أن الرياضة المدرسية مجال حيوي يستحق مراجعة شاملة لإعادة إشعاعه وتكثيف الأنشطة الرياضية في صلب الحياة المدرسية. واعتبر ان وضعية البنية التحتية للفضاءات الرياضية بالمؤسسات التربوية هو احد الأسباب، فضلا عن تخصيص مساحتها للتوسع وبناء قاعات اضافية، مؤكدا على ضرورة اعتبار الفضاء الرياضي قسم دراسي تدرس فيه مادة التربية البدنية، داعيا إلى دعم اليات الحفاظ على الرصيد العقاري الرياضي القائم داخل المؤسسات التربوية وتعهده بالصيانة الدورية لحماية حق التلاميذ في ممارسة الرياضة.من جانبه، قدم المندوب الجهوي ببنزرت، رياض عزيّز، مقترح "توحيد المؤجر" بضم أساتذة التربية البدنية إلى وزارة التربية، مؤكدا لوات، أن هذه الخطوة لن تمس بالوضع المادي أو الرواتب، بل ستعزز قرب الأستاذ من إدارة المؤسسة التربوية وتضمن صيانة أفضل للمنشآت الرياضية المدرسية، مضيفا أن هذا التوجه من شأنه تخفيف عبء التأجير الذي يستأثر بنحو 70 بالمائة من ميزانية وزارة الشباب والرياضة.وخصصت الورشة التفاعلية لتقديم المقترحات للمجلس الاعلى للتربية بإشراف ممثل الوزارة بالمجلس، المندوب الجهوي بمنوبة، كمال هنيد الذي تعهد بنقل المقترحات للمجلس وتوصياتهم التي اكدت على أهمية الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية، كما ثمنت المبادرات الجديدة في وزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة لتأثيث الساعات الجوفاء بأنشطة وبرامج تنمية وتعزيز أنشطة المهارات الحياتية، واعتبرت توسيع هذه الشراكات لتشمل كل الوزارات والهياكل ذات الصلة ضرورة قصوى.