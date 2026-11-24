مؤتمر المناخ بأنطاليا:الكهربة دون طاقات نظيفة قد تزيد الاحترار العالمي بـ0.14 درجة مئوية في أفق سنة 2050
من مبعوثة وات مريم خضراوي – حذّرت مذكرة تحليلية جديدة صادرة عن منظمة "كلايمت أناليتيكس" (Climate Analytics) من أن بلوغ نسبة 35 بالمائة من الاستهلاك النهائي العالمي للطاقة من الكهرباء بحلول سنة 2035، دون التنصيص صراحة على ضرورة الاعتماد على الكهرباء النظيفة، قد يؤدي إلى زيادة إضافية في الاحترار العالمي لا تقل عن 0,1 درجة مئوية بحلول منتصف القرن.
وأوضحت المذكرة أن هذه الزيادة الإضافية في درجات الحرارة من شأنها أن تفاقم تداعيات التغيرات المناخية، وأن ترفع من مخاطر بلوغ نقاط التحول المناخي الحرجة.
غياب تحديد مصادر الطاقةويهدف هذا التوجه إلى أن تمثل الكهرباء 35 بالمائة من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة في العالم في أفق سنة 2035، غير أن الصيغة الحالية لهذا الهدف لا تحدد مصادر الطاقة التي سيتم الاعتماد عليها لإنتاج الكميات الإضافية من الكهرباء.
وقالت محللة السياسات المناخية لدى "كلايمت أناليتيكس" أوليفيا واترتون إن تزايد الإقبال على السيارات الكهربائية واعتماد المضخات الحرارية لـتدفئة المساكن يطرحان تساؤلاً أساسياً بشأن كيفية توفير الكميات الإضافية من الكهرباء.
وأضافت واترتون أن التوسع في استخدام الطاقات المتجددة من شأنه أن يلبي هذا الطلب الإضافي، وأن يتيح تعويض الفحم والغاز في شبكة الكهرباء، محذرةً من أن تأخر هذا التوسع قد يؤدي إلى تحقيق هدف 35 بالمائة بالتوازي مع زيادة استهلاك الغاز لإنتاج الكهرباء.
سيناريوهان متباينانوتستند المذكرة إلى نماذج الوكالة الدولية للطاقة، التي تتوقع أن تبلغ حصة الكهرباء 35 بالمائة بحلول سنة 2035.
وبحسب السيناريو القائم على مزيج الطاقة الذي تفضي إليه السياسات المعمول بها حالياً، يُنتظر أن يرتفع استهلاك الغاز المخصص لإنتاج الكهرباء، في حين تتراجع الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون المرتبطة بـالطاقة بنحو 20 إلى 25 بالمائة خلال الفترة بين 2025 و2035.
أما وفق سيناريو الحياد الكربوني، فمن المتوقع أن ينخفض استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء بنحو 60 بالمائة، بالتوازي مع تراجع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من النصف.
234 إلى 317 مليار طن من الانبعاثات الإضافيةويعكس الفارق بين السيناريوهين انبعاثات إضافية تتراوح بين 234 و317 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة بين 2024 و2050، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة إضافية في الاحترار العالمي تتراوح بين 0,11 و0,14 درجة مئوية بحلول سنة 2050.
دعوة لإدراج صفة "النظيفة"ودعا المدير التنفيذي لـ"كلايمت أناليتيكس" بيل هير جميع الحكومات الداعمة لهدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند 1,5 درجة مئوية إلى مساندة إدراج صفة "النظيفة" في الصيغة النهائية للنص الصادر عن مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (كوب 31).
وأضاف بيل هير: "نحن مطالبون، في ظل تجاوز العتبات المناخية الحرجة، باستغلال جميع الفرص المتاحة للحد من الانبعاثات".
واعتبر أن المدافعين الحقيقيين عن العمل المناخي لا ينبغي لهم الترويج لهدف يقضي بالحد من استخدام الوقود الأحفوري في القطاعات الأخرى غير قطاع إنتاج الكهرباء، في حين يُترك المجال مفتوحاً أمام مواصلة استخدامه في هذا القطاع.
وأوضحت المذكرة أن هذه الزيادة الإضافية في درجات الحرارة من شأنها أن تفاقم تداعيات التغيرات المناخية، وأن ترفع من مخاطر بلوغ نقاط التحول المناخي الحرجة.
غياب تحديد مصادر الطاقةويهدف هذا التوجه إلى أن تمثل الكهرباء 35 بالمائة من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة في العالم في أفق سنة 2035، غير أن الصيغة الحالية لهذا الهدف لا تحدد مصادر الطاقة التي سيتم الاعتماد عليها لإنتاج الكميات الإضافية من الكهرباء.
وقالت محللة السياسات المناخية لدى "كلايمت أناليتيكس" أوليفيا واترتون إن تزايد الإقبال على السيارات الكهربائية واعتماد المضخات الحرارية لـتدفئة المساكن يطرحان تساؤلاً أساسياً بشأن كيفية توفير الكميات الإضافية من الكهرباء.
وأضافت واترتون أن التوسع في استخدام الطاقات المتجددة من شأنه أن يلبي هذا الطلب الإضافي، وأن يتيح تعويض الفحم والغاز في شبكة الكهرباء، محذرةً من أن تأخر هذا التوسع قد يؤدي إلى تحقيق هدف 35 بالمائة بالتوازي مع زيادة استهلاك الغاز لإنتاج الكهرباء.
سيناريوهان متباينانوتستند المذكرة إلى نماذج الوكالة الدولية للطاقة، التي تتوقع أن تبلغ حصة الكهرباء 35 بالمائة بحلول سنة 2035.
وبحسب السيناريو القائم على مزيج الطاقة الذي تفضي إليه السياسات المعمول بها حالياً، يُنتظر أن يرتفع استهلاك الغاز المخصص لإنتاج الكهرباء، في حين تتراجع الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون المرتبطة بـالطاقة بنحو 20 إلى 25 بالمائة خلال الفترة بين 2025 و2035.
أما وفق سيناريو الحياد الكربوني، فمن المتوقع أن ينخفض استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء بنحو 60 بالمائة، بالتوازي مع تراجع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من النصف.
234 إلى 317 مليار طن من الانبعاثات الإضافيةويعكس الفارق بين السيناريوهين انبعاثات إضافية تتراوح بين 234 و317 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون خلال الفترة بين 2024 و2050، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة إضافية في الاحترار العالمي تتراوح بين 0,11 و0,14 درجة مئوية بحلول سنة 2050.
دعوة لإدراج صفة "النظيفة"ودعا المدير التنفيذي لـ"كلايمت أناليتيكس" بيل هير جميع الحكومات الداعمة لهدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند 1,5 درجة مئوية إلى مساندة إدراج صفة "النظيفة" في الصيغة النهائية للنص الصادر عن مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (كوب 31).
وأضاف بيل هير: "نحن مطالبون، في ظل تجاوز العتبات المناخية الحرجة، باستغلال جميع الفرص المتاحة للحد من الانبعاثات".
واعتبر أن المدافعين الحقيقيين عن العمل المناخي لا ينبغي لهم الترويج لهدف يقضي بالحد من استخدام الوقود الأحفوري في القطاعات الأخرى غير قطاع إنتاج الكهرباء، في حين يُترك المجال مفتوحاً أمام مواصلة استخدامه في هذا القطاع.
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