ضمن المنتخب السنغالي لكرة القدم رسميا تأهله إلى المرحلة النهائية من كأس إفريقيا للأمم 2027 قبل جولتين من اختتام التصفيات مستفيدا من فوز منتخب موزمبيق على إثيوبيا(1-0) اليوم الثلاثاء بمدينة بحر دار الإثيوبية لحساب الجولة الرابعة عن المجموعة العاشرة.وبهذا التأهل يسجل منتخب "أسود التيرانغا" مشاركته ال19 في مرحلة النهائيات القارية والسابعة على التوالي.وجاء هذا التأهل عقب فوز المنتخب السنغالي على نظيره السوداني بنتيجة (4-2) يوم الاثنين بجوبا وهو الانتصار الذي سمح له بتعزيز صدارته للمجموعة العاشرة برصيد 10 نقاط.غير أن فوز موزمبيق على إثيوبيا بهدف دون رد حسم رسميا تأهل السنغال قبل جولتين من نهاية التصفيات حيث أصبح المنتخب السنغالي ضامنا إنهاء المنافسة ضمن المركزين الأولين للمجموعة ليكون بذلك أول منتخب يحجز بطاقة التأهل إلى نهائيات نسخة 2027.ويحتل منتخب موزمبيق حاليا المركز الثاني برصيد 7 نقاط فيما تجمد رصيد المنتخب الإثيوبي عند 3 نقاط.ويواصل المنتخب السنغالي حضوره المنتظم في الموعد القاري علما أنه خاض أيضا نهائيين سابقين الأول سنة 2002 بمالي والثاني سنة 2019 بمصر حيث انهزم أمام المنتخب الجزائري بنتيجة (0-1).وستقام النسخة المقبلة من كأس إفريقيا للأمم في الفترة الممتدة من 19 جوان إلى 18 جويلية 2027 بكل من كينيا وتنزانيا وأوغندا.