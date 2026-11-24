أنهى مؤشر توننداكس معاملات، حصة الثلاثاء، على منحى إيجابي، ليرتفع بنسبة 0,91 بالمائة، ويبلغ مستوى 19499,64 نقطة، وسط حجم معاملات ناهز 10,1مليون دينار، بحسب الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق الماليّة".وتصدر سهم الشركة الصناعية للأجهزة والآلات الكهربائية قائمة الارتفاعات، خلال الحصة، اذ سجل سعره تحسنا بنسبة 5,4 بالمائة وأقفل عند مستوى 3,500 دينار، وليجذب السهم معاملات بقيمة 23 ألف دينار.وتطور سعر سهم نيو بودي لاين، بدوره، خلال الحصة، وزادت قيمته ب 3,5 بالمائة، وأنهى الحصة عند مستوى 2,340 دينار، ولم يتجاوز حجم معاملاتها 11 ألف دينار.وفي المقابل، تكبد سهم بي هاش للإيجار المالي أعلى الخسائر، خلال الحصة، وفقد 4,5 بالمائة من قيمته وأدرك مستوى 4,470 دينار، ولم تتخطَّ المعاملات عتبة الألف دينار.وتصدر سهم الوطني الفلاحي تداولات السوق من إجمالي المعاملات، بما يناهز 686 ألف دينار واختتم سعره عند مستوى 19,350 دينار، مسجلا تراجعا بنسبة 1,3 بالمائة.