51,5 بالمائة منقطعون عن الدراسة



برنامج تدخل تشاركي



"قضية كرامة إنسانية ومسؤولية وطنية مشتركة"



"التضامن المسؤول"



كشفت نتائجأنجزهاأنمنيعتبرون هذهشكلاً من أشكال، في حين يدرك جميع، وتتراوح نسبة الذين لم يسبق لهمعنبينوخُصصتأشرفت عليها، صباح اليومبـ، في إطار، لعرض نتائج هذه، التي أظهرت أنمنليسوا من، فيما تبلغ نسبةواعتمدتعلىبـشملتفي، و، ومنوبيّنت، في كلمتها الافتتاحية، أنتهدف إلى توفيرتساعد على فهم، مؤكدة حرصعلى إعداديشملوأوضحت أنتستوجب، في الآن ذاته،التي تدفع، ومنواعتبرتأنيمثلعلى مختلف، ويتطلبمختلفوأكدت أنراكمتلحماية، ولا سيما، قوامهاوأبرزت حرصعلى مواصلة تطويروتكييفها مع، مبيّنة أنيقتضي اعتماد، تتعامل معها باعتبارهاولاحظت أنبـينبغي أن يتحول إلى، باعتبار أن، مهما كانت، قد تكون لهعندما لا يوجّه إلىأو عندما يسهم، دون قصد، فيوأكدت في هذا السياق أهمية ترسيخالتي تحرص علىلتكون أداة لـوساهم ممثلو، خلال، في تقديمسيتم توظيفها في تنفيذلـلدى، بالاستئناس بـالتي شملت مجالات