دراسة حول الأطفال في وضعية تسوّل تكشف أن 88,8 بالمائة من المستجوبين يعتبرون الظاهرة شكلاً من أشكال التجارة المنظمة
كشفت نتائج دراسة حول الأطفال في وضعية تسوّل أنجزها المرصد الوطني لحماية حقوق الطفل أن 88,8 بالمائة من المستجوبين يعتبرون هذه الظاهرة شكلاً من أشكال التجارة المنظمة، في حين يدرك جميع المستجوبين خطورتها، وتتراوح نسبة الذين لم يسبق لهم الإبلاغ عن حالة تسوّل بين 82 و100 بالمائة.
51,5 بالمائة منقطعون عن الدراسةوخُصصت ورشة عمل أشرفت عليها وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري، صباح اليوم الثلاثاء بـمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف)، في إطار شهر حماية الطفولة، لعرض نتائج هذه الدراسة، التي أظهرت أن 98,1 بالمائة من الأطفال في وضعية تسوّل ليسوا من ذوي الإعاقة، فيما تبلغ نسبة المنقطعين عن الدراسة 51,5 بالمائة.
واعتمدت الدراسة على عينة بـولايات تونس الكبرى شملت 300 طفل وطفلة في وضعية تسوّل، و200 مواطن ومواطنة، و100 متدخل من غير الهياكل الحكومية.
برنامج تدخل تشاركيوبيّنت الوزيرة، في كلمتها الافتتاحية، أن الدراسة تهدف إلى توفير معطيات علمية وموضوعية تساعد على فهم أبعاد ظاهرة التسوّل وأسبابها وآليات انتشارها، مؤكدة حرص الوزارة على إعداد مشروع برنامج تدخل تشاركي ومتعدد الأبعاد يشمل الأطفال وكبار السن.
وأوضحت أن مواجهة هذه الظاهرة تستوجب، في الآن ذاته، معالجة الأسباب التي تدفع الأطفال إلى الشارع، وحماية كبار السن من الحاجة والتهميش والاستغلال.
واعتبرت الوزيرة أن مشروع برنامج التدخل التشاركي يمثل وثيقة عمل مفتوحة على مختلف المقترحات والخبرات، ويتطلب تضافر جهود مختلف الوزارات والهياكل العمومية والجماعات المحلية والجمعيات والمنظمات.
"قضية كرامة إنسانية ومسؤولية وطنية مشتركة"وأكدت أن تونس راكمت منظومة متكاملة لحماية حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق الأطفال وكبار السن، قوامها صون الكرامة الإنسانية وضمان الحماية الاجتماعية.
وأبرزت حرص الوزارة على مواصلة تطوير تدخلاتها وتكييفها مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، مبيّنة أن التعاطي مع ظاهرة التسوّل يقتضي اعتماد مقاربة حقوقية واجتماعية شاملة، تتعامل معها باعتبارها قضية كرامة إنسانية ومسؤولية وطنية مشتركة.
"التضامن المسؤول"ولاحظت أن الوعي المجتمعي بـخطورة الظاهرة ينبغي أن يتحول إلى سلوك مسؤول وممارسة تضامنية واعية، باعتبار أن العطاء، مهما كانت دوافعه نبيلة، قد تكون له نتائج عكسية عندما لا يوجّه إلى مستحقيه أو عندما يسهم، دون قصد، في تغذية شبكات الاستغلال.
وأكدت في هذا السياق أهمية ترسيخ ثقافة التضامن المسؤول التي تحرص على وصول المساعدة إلى مستحقيها لتكون أداة لـلحماية والإدماج.
وساهم ممثلو الهياكل العمومية المتدخلة، خلال الورشة، في تقديم مقترحات وأفكار عملية سيتم توظيفها في تنفيذ برنامج التدخل التشاركي لـلحد من التسوّل لدى الأطفال وكبار السن، بالاستئناس بـتوصيات الدراسة التي شملت مجالات الرصد والوقاية والحماية والدعم والإحاطة والإدماج.
51,5 بالمائة منقطعون عن الدراسةوخُصصت ورشة عمل أشرفت عليها وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري، صباح اليوم الثلاثاء بـمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف)، في إطار شهر حماية الطفولة، لعرض نتائج هذه الدراسة، التي أظهرت أن 98,1 بالمائة من الأطفال في وضعية تسوّل ليسوا من ذوي الإعاقة، فيما تبلغ نسبة المنقطعين عن الدراسة 51,5 بالمائة.
واعتمدت الدراسة على عينة بـولايات تونس الكبرى شملت 300 طفل وطفلة في وضعية تسوّل، و200 مواطن ومواطنة، و100 متدخل من غير الهياكل الحكومية.
برنامج تدخل تشاركيوبيّنت الوزيرة، في كلمتها الافتتاحية، أن الدراسة تهدف إلى توفير معطيات علمية وموضوعية تساعد على فهم أبعاد ظاهرة التسوّل وأسبابها وآليات انتشارها، مؤكدة حرص الوزارة على إعداد مشروع برنامج تدخل تشاركي ومتعدد الأبعاد يشمل الأطفال وكبار السن.
وأوضحت أن مواجهة هذه الظاهرة تستوجب، في الآن ذاته، معالجة الأسباب التي تدفع الأطفال إلى الشارع، وحماية كبار السن من الحاجة والتهميش والاستغلال.
واعتبرت الوزيرة أن مشروع برنامج التدخل التشاركي يمثل وثيقة عمل مفتوحة على مختلف المقترحات والخبرات، ويتطلب تضافر جهود مختلف الوزارات والهياكل العمومية والجماعات المحلية والجمعيات والمنظمات.
"قضية كرامة إنسانية ومسؤولية وطنية مشتركة"وأكدت أن تونس راكمت منظومة متكاملة لحماية حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق الأطفال وكبار السن، قوامها صون الكرامة الإنسانية وضمان الحماية الاجتماعية.
وأبرزت حرص الوزارة على مواصلة تطوير تدخلاتها وتكييفها مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، مبيّنة أن التعاطي مع ظاهرة التسوّل يقتضي اعتماد مقاربة حقوقية واجتماعية شاملة، تتعامل معها باعتبارها قضية كرامة إنسانية ومسؤولية وطنية مشتركة.
"التضامن المسؤول"ولاحظت أن الوعي المجتمعي بـخطورة الظاهرة ينبغي أن يتحول إلى سلوك مسؤول وممارسة تضامنية واعية، باعتبار أن العطاء، مهما كانت دوافعه نبيلة، قد تكون له نتائج عكسية عندما لا يوجّه إلى مستحقيه أو عندما يسهم، دون قصد، في تغذية شبكات الاستغلال.
وأكدت في هذا السياق أهمية ترسيخ ثقافة التضامن المسؤول التي تحرص على وصول المساعدة إلى مستحقيها لتكون أداة لـلحماية والإدماج.
وساهم ممثلو الهياكل العمومية المتدخلة، خلال الورشة، في تقديم مقترحات وأفكار عملية سيتم توظيفها في تنفيذ برنامج التدخل التشاركي لـلحد من التسوّل لدى الأطفال وكبار السن، بالاستئناس بـتوصيات الدراسة التي شملت مجالات الرصد والوقاية والحماية والدعم والإحاطة والإدماج.
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