فاز المنتخب التونسي للرقبي بـ 15 لاعبا على نظيره البولوني بنتيجة 22 - 7 في المباراة الودية التي أقيمت اليوم الثلاثاء بملعب الرقبي بالمنزه.وكان المنتخب التونسي قد فاز يوم السبت الماضي في مباراته الودية الأولى على نظيره السويسري بنتيجة 25 - 24.وتندرج المباراتان في إطار تحضيرات المنتخب التونسي للرقبي بقيادة مدربه الفرنسي كريستوف هاماك للاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها كأس أمم إفريقيا المقررة سنة 2028.ويحتل المنتخب التونسي المركز الأربعين عالميا في آخر تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي للرقبي أمس الاثنين، ومن المنتظر أن يتقدم أكثر في هذا الترتيب بعد انتصاره اليوم على المنتخب البولوني صاحب المركز التاسع والعشرين عالميا.أشرف بن حمودة - غالب بن عبد الحفيظ - ياسين بن عبد الله - وائل الماي - نوهام الدريدي - حمزة مباركي - ماركوس باليو - ماجد زمزم - محمد أمين الماجري - فانسون ديبلاديس - نجم الدين خليفة - حمدي المشري - أسامة الهادي - شمس الدين خليفة - بابتيس ميسدراحي - يوسف البجاوي - حمزة الباجي - أمين الشايب - حلمي ميمونة - نصر الله الماكني - زياد رحومة - ياسر بالحاج - الياس القبطاني.