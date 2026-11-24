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غياب سياسة ثقافية متكاملة وإطار قانوني للفنان



التمويل العمومي محدود والاعتماد على المبادرات الخاصة



التمويل الأجنبي يطرح إشكالية استقلالية القرار الفني



شهد الإنتاج المسرحي في لبنان تحولات متعاقبة فرضتها الحروب والأزمات السياسية والاقتصادية، منذ الحرب الأهلية إلى اليوم، وانعكست على إمكانيات الإنتاج واستمراريته، في ظل محدودية التمويل العمومي وغياب سياسة ثقافية مستدامة، وهو ما دفع الفاعلين في القطاع إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة، سواء من القطاع الخاص أو من الجهات المانحة الأجنبية.وفي هذا السياق، أكد المخرج المسرحي والأستاذ الجامعي اللبناني، خلال مداخلته ضمن الندوة الفكرية الدولية للدورة السابعة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية، أن لبنان، رغم أهمية الإنتاج المسرحي الذي يشهده، لا يمتلك مسرحا وطنيا حكوميا رسميا، كما لا تضم العاصمة بيروت سوى أربعة فضاءات مسرحية مستقلة أساسية تنشط بانتظام ومجهزة لاحتضان العروض المحترفة على مدار السنة.وأوضح أن تطور المسرح اللبناني ارتبط تاريخيا بالمبادرات الفردية والجماعية وبجهود المؤسسات الثقافية والتعليمية، إلى جانب أشكال متفرقة من الرعاية الرسمية، مستعرضا ثلاث مراحل أساسية لفهم تحولات المشهد الثقافي والمسرحي في بلاده، وهي مرحلة الازدهار التي سبقت الحرب الأهلية، ومرحلة الحرب الممتدة بين سنتي 1975 و1990، ثم مرحلة إعادة تشكيل المشهد المسرحي بعد الحرب، وصولا إلى الأزمات الاقتصادية والمؤسساتية الراهنة.وتناول دكروب تطور الهيكلة المؤسساتية للقطاع الثقافي في لبنان، مشيرا إلى أن إحداث وزارة للشؤون الثقافية لم يتم إلا سنة، إذ كانت مسؤولية دعم الثقافة موزعة قبل ذلك بين عدة هياكل حكومية، من بينها وزارة السياحة التي أشرفت على تنظيم مهرجانات ذات طابع سياحي وثقافي، وفي مقدمتها مهرجانات بعلبك، ووزارة الإعلام التي كانت تشرف على مديرية المسارح والسينما والمعارض قبل إلحاقها بوزارة الثقافة، فضلا عن دور وزارة التربية في التكوين الفني والتعليم المسرحي.واعتبر أن هذا التداخل في الاختصاصات لم يفض إلى إرساء سياسة ثقافية واضحة أو منظومة تمويل متكاملة، بل أفرز صلاحيات متفرقة لم توفر دعما منتظما للفنانين والإنتاج المسرحي.كما أشار إلى أن المهن الفنية ظلت لفترة طويلة تفتقر إلى إطار قانوني ينظمها ويحدد الصفة المهنية للفنان، قبل صدور القانون عددالمتعلق بتنظيم المهن الفنية.وبيّن أن الفنان اللبناني كان يعيش، قبل ذلك، وضعا مهنيا هشا في ظل غياب الاعتراف القانوني الواضح بممارسة التمثيل باعتباره مهنة تترتب عنها حقوق وواجبات، من بينها التصريح بالنشاط الفني وأداء الضرائب المستوجبة.وفي ما يتعلق بسياسات التمويل العمومي، لفت المخرج المسرحي إلى ما شابها من سوء تصرف وضعف في حجم الاعتمادات المرصودة، فضلا عن غياب ضمانات قانونية تتيح تمويلا منتظما للفرق والمسارح، واستمرار اختلالات على المستوى الجبائي، لا تميز بالقدر الكافي بين الأنشطة الربحية وغير الربحية.وأضاف أن الإنتاج المسرحي في لبنان ارتبط، في فترات مختلفة، بمبادرات شخصيات سياسية ساهمت بأموالها الخاصة في تمويل بعض المشاريع والفضاءات المسرحية.واستشهد في هذا السياق بتجربة، التي تكشف، وفق تقديره، عن الفوارق بين التمويل من المال العام والمساهمات الشخصية والتبرعات المؤسساتية، مؤكدا أن مساهمة السياسيين بأموالهم الخاصة لا يمكن اعتبارها إنفاقا عموميا.وانتقد دكروب ضعف الميزانيات المخصصة للثقافة ضمن ميزانية الدولة اللبنانية، مشيرا إلى أن الاعتمادات المرصودة للمسرح سنةلم تتجاوز 30 ألف دولار، وهو ما يعكس، بحسب تقديره، محدودية مكانة الثقافة ضمن أولويات السياسات العامة، رغم دورها في إعادة بناء الدولة ودعم مقومات ازدهارها، باعتبار الفن مجالا لتعزيز الفكر والإبداع والابتكار.وأكد أن القطاع الثقافي يظل من أكثر القطاعات تأثرا بالحروب والأزمات، معتبرا أن انهيار البلاد ينعكس بالضرورة على الحياة المسرحية ويهدد استمرارية مؤسساتها وإنتاجاتها.وأمام محدودية الموارد العمومية، اتجه عدد من الفاعلين في المجال المسرحي إلى التمويل الخاص أو إلى مصادر تمويل خارجية، أوروبية في مرحلة أولى ثم عربية، بما أتاح لهم مواصلة أنشطتهم الإبداعية.غير أن هذا التوجه يطرح، وفق دكروب، إشكاليات تتصل بمدى استقلالية القرار الفني، إذ قد يسعى الممول إلى فرض رؤيته أو أجنداته الخاصة، بما قد يؤدي إلى تهميش سرديات المجتمع اللبناني وخصوصياته الثقافية.واختتم المخرج المسرحي مداخلته بالتأكيد على التحديات التي تواجه المسرح اللبناني في ظل محدودية الدعم العمومي وتراجع الإمكانيات، وما يفرضه ذلك من بحث عن صيغ تمويل تضمن استمرارية الإنتاج المسرحي دون المساس باستقلالية الفنانين والخيارات الإبداعية.ويذكر أن أشغال الندوة الفكرية الدولية للدورة السابعة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية اختتمت اليوم الثلاثاء، بعد ثلاثة أيام من المداخلات التي شارك فيها باحثون ومختصون من بلدان عربية وإفريقية وأوروبية، وتناولت منظومات التمويل والإنتاج وانعكاساتها على قيام حياة مسرحية فعلية، من خلال استعراض تجارب ومسارات مختلفة في العالم، والوقوف عند واقع القطاع المسرحي في البلدان العربية والإفريقية.