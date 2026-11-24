تم اليوم الثلاثاء بقصر النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد (الضاحية الشمالية للعاصمة)، إمضاء مذكرة تفاهم بين الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ووفد عن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في سلطنة عمان، يتقدمه رئيس الجهاز الشيخ غصن بن هلال العلوي، بهدف إرساء إطار مؤسساتي مستدام للتعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في المجال الرقابي.وخصص هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الرقابة والتدقيق وحوكمة التصرف في المال العام، لإستعراض التجارب المؤسساتية لكلا الجانبين في مجال الرقابة الإدارية والمالية، وتطوير مناهج العمل ومواكبة التحولات الرقمية الحديثة، بما يكرس مبادئ الشفافية والمساءلة ويرتقي بجودة الأداء العمومي، وفق بلاغ صادر عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.وقد حضر اللقاء سفير سلطنة عمان لدى تونس والمدير العام للعلاقات الثنائية العربية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الى جانب ممثلي هيئات الرقابة والتفقد بتونس.يذكر أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان، كان وقع أمس الإثنين، على اتفاقية شراكة وتعاون مع محكمة المحاسبات، ترمي إلى إرساء إطار مؤسسي للتعاون المشترك وتعزيز تبادل التجارب والخبرات وتطوير مجالات العمل المشترك، بما يساهم في دعم قدراتهما وتحقيق الأهداف المشتركة.ومثل هذا اللقاء، الذي يندرج في اطار انفتاح محكمة المحاسبات على محيطها الإقليمي والدولي وحرصها على توطيد علاقات التعاون والشراكة مع نظيراتها من الأجهزة العليا للرقابة، مناسبة للتباحث حول سبل تطوير التعاون بين المؤسستين، واستكشاف مجالات تبادل الخبرات والمعارف والممارسات الفضلى، بما من شأنه دعم القدرات المؤسسية والارتقاء بالأداء الرقابي.