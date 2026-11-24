غياب سند قانوني واضح لتحميل الصيدليات المعلوم



تحذير من انعكاسات الإجراء على حق المريض في العلاج



مطالب بمراجعة الإجراءات ورقمنة المسار



طالبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بالتجميد الوقتي والفوري للعمل بمعلوم معالجة ملفات الطلبيات المؤكدة، إلى حين اتخاذ وزارة الصحة قرارا واضحا ونهائيا بشأنه، أو صدور قرار عن المحكمة الإدارية في صورة الطعن فيه وطلب توقيف تنفيذه.واعتبرت النقابة أن التوضيحات الصادرة عن الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة لم تحسم الإشكاليات القانونية والمهنية والعملية المرتبطة بهذا الإجراء.ويأتي موقف النقابة، وفق بيان صادر عن مكتبها الوطني بتاريخ، على خلفية تحديد معلوم معالجة ملفات الطلبيات المؤكدة بـ، يضاف إليه طابع جبائي بقيمة، ضمن التعريفات المتعلقة بالخدمات التي تسديها الوكالة.وكانت الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة قد أصدرت، يوم 22 نوفمبر الجاري، بلاغا توضيحيا أكدت فيه أن المريض لا يتحمل دفع هذا المعلوم الإضافي للحصول على دوائه، موضحة أنه يتعلق بمعالجة ملفات الطلبيات المؤكدة الخاصة بأدوية لم يُرخص لها بالترويج في السوق التونسية، ويتم توفيرها بصفة استثنائية استجابة لحاجة علاجية خاصة، وأن كلفة الخدمة الإدارية تتحملها الصيدلية.واعتبرت النقابة أن هذا التوضيح لم يرفع الإشكاليات المطروحة، مشيرة إلى أن الفصلين 7 و8 من القانون عدد 2 لسنة 2023 المتعلق بإحداث الوكالة يضبطان الإطار العام لخدماتها ومواردها، غير أن تحديد معلوم الخدمة يستوجب، وفق تقديرها، توضيح الطرف الملزم بالخلاص بمقتضى نص قانوني صريح.وأكدت أنه لا يمكن لبلاغ توضيحي أن ينشئ التزاما ماليا لم ينص عليه القرار الترتيبي.وعلى المستوى المهني والاقتصادي، أوضحت النقابة أن الصيدلي لا يملك حرية إضافة هذا المعلوم إلى ثمن الدواء، باعتبار أن الأسعار وهوامش الربح مضبوطة قانونا، معتبرة أن تحميله 50 دينارا عن كل ملف، إضافة إلى الطابع الجبائي، يضعه أمام أعباء مالية دون وجود آلية قانونية واضحة لاسترجاعها.وحذرت النقابة من التداعيات المحتملة لهذا الإجراء على حق المريض في العلاج، وخاصة بالنسبة إلى الأدوية ذات الصبغة الحياتية والاستعجالية التي لا تحتمل تأخير الحصول عليها أو انتظار تجميع عدة وصفات.وأكدت أن الطلبية المؤكدة مسار استثنائي تفرضه حاجة علاجية خاصة، وليست خدمة تجارية اختيارية، مشددة على أنه لا ينبغي أن تتحول كلفتها وإجراءاتها إلى عائق أمام توفير الدواء.ودعت النقابة، في هذا الإطار، إلى توضيح السند القانوني الذي يحمل الصيدليات مسؤولية خلاص المعلوم، ومراجعة الإجراء بالتشاور مع الهياكل المهنية المعنية، فضلا عن إقرار مسار استعجالي خاص بالأدوية الحياتية والاستعجالية، يضمن حصول المرضى عليها دون تأخير أو تعقيدات إضافية.كما طالبت بتبسيط ورقمنة مسار معالجة الطلبيات المؤكدة واختصار آجاله وإجراءاته، بما يخدم مصلحة المريض ويحافظ على استمرارية التزويد بالأدوية.وأكدت النقابة احترامها لدور الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة ومهامها الرقابية والتنظيمية، مشددة على أن حماية الصحة العامة تقتضي احترام القانون وعدم تحميل الصيدلي كلفة إجراءات إدارية دون سند قانوني واضح، باعتباره شريكا في ضمان حق المريض في الدواء وليس جهة لتمويل الاختلالات الإدارية.