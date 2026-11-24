الرقابة والإصلاح ومساءلة المخالفين



برمجة الرقابة وفق المعايير العلمية وإدارة المخاطر



متابعة التوصيات وبلوغ نسبة 80 بالمائة



منظومات رقمية وتطوير التكوين



أكدت وكيلة الرئيس الأول لمحكمة المحاسباتأن توفير الظروف والإمكانيات الملائمة للمحكمة وقضاتها لا يمثل مجرد تغطية لحاجيات إدارية، بل هو استثمار في تنمية قدرات القضاة والأعوان وتعزيز جودة التصرف في المال العام.وأوضحت القرقوري، في ردودها على مداخلات نواب مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال مناقشة مهمة محكمة المحاسبات ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن الأموال التي استرجعتها الدولة تفوق قيمة الميزانية المرصودة للمحكمة، وهو ما يمثل، وفق تعبيرها، «عائد الاستثمار والأموال المرصودة لمهمة المحكمة».وتُقدّر الاعتمادات المقترحة لمشروع ميزانية المحكمة لسنة 2027 بنحو، مسجلة تطورا بنسبةمقارنة بميزانية سنة 2026، فيما تستأثر نفقات التأجير بنحو 80 بالمائة من إجمالي الاعتمادات، وفق تقرير لجنتي التشريع العام بمجلس نواب الشعب والنظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.وتطرقت القرقوري إلى مهام المحكمة، مؤكدة أن دورها لا يقتصر على مراقبة التصرف في المال العام، بل يشمل أيضا تقييم فاعلية ونجاعة البرامج والسياسات العمومية.وأوضحت أن عمل المحكمة لا يقتصر على رصد الإخلالات والنقائص، بل يتجاوز ذلك إلى اقتراح الإصلاحات وتقديم الإرشاد، فضلا عن تسليط العقوبات وفق ما يتيحه القانون عدد 41 لسنة 2019، وإحالة الإخلالات التي ترتقي إلى مستوى الجرائم إلى القضاء العدلي المختص، عن طريق وكيل الدولة العام والنيابة العمومية لدى المحكمة.وفي ردها على تساؤلات النواب بشأن أهمية التقارير الصادرة عن المحكمة، أفادت بأن هذه التقارير تُستغل أولا للمحاسبة، وثانيا للإصلاح والحوكمة، وثالثا في مجالات البحث العلمي ومن قبل المتصرفين، بهدف تفادي تكرار الإخلالات المسجلة.وبخصوص برمجة الأعمال الرقابية، قالت القرقوري إن المحكمة تعتمد مقاربة تستند إلى المعايير العلمية وإدارة المخاطر، من خلال توجيه مواردها نحو المجالات التي تشهد حجما أكبر من الإنفاق العمومي أو تعدد المنتفعين.وتأخذ هذه المقاربة بعين الاعتبار أيضا مستوى المخاطر، والهياكل التي لم تشملها أعمال الرقابة سابقا، فضلا عن مدى تأثير المهمة الرقابية على حياة المواطنين، بما يضمن توظيف الإمكانيات المتاحة وفقا للأولويات.وأضافت أن المحكمة تولي عناية لمختلف الشكايات الواردة عليها، لا سيما تلك المرفقة بالمؤيدات والوثائق التي من شأنها تسهيل أعمال التثبت والرقابة.وأشارت إلى أن ضبط البرنامج الرقابي والمصادقة على تقارير المحكمة يتمان بمشاركة، بما يعزز جودة الأعمال الرقابية ومصداقيتها.وفي ما يتعلق بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقارير الرقابية، أوضحت القرقوري أن المحكمة تعتمد آليات متابعة شاملة، تشمل إمكانية التنقل إلى عين المكان للتحقق من مدى تنفيذ التوصيات وتجاوز الإخلالات المسجلة.واعتبرت أن بلوغ نسبةيمثل محطة مهمة في مسار تطوير أعمالها الرقابية وتعزيز تأثيرها في تحسين التصرف في المال العام.وتطرقت القرقوري إلى مختلف الفرق العاملة حاليا بالمحكمة، ومن بينها الفرق المكلفة بإنجاز منظومة معلوماتية، وتلك المعنية بإدارة المخاطر واليقظة الاستراتيجية.كما أكدت أن أبواب المحكمة تظل مفتوحة أمام نواب المجلسين، مشيرة إلى تطلع المؤسسة إلى تطوير منظومة التكوين، سواء من خلال التكوين الإشهادي أو التكوين عن بعد.وأفادت في هذا السياق بأن المحكمة تتوفر حاليا على منصة رقمية تحمل اسم، وهي بصدد التطوير، ومن المنتظر أن تصبح قريبا متاحة لمختلف مؤسسات الدولة، مع تطلع المحكمة إلى توسيع إشعاعها على المستوى الدولي، بما يساهم في دعم موارد المؤسسة وتعزيز قدراتها.ومن المنتظر أن يستأنف نواب المجلسين، غدا، النظر في ما تبقى من المهمات الخاصة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، وهي مهمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والمهمة الخاصة لمجلس نواب الشعب، والمهمة الخاصة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.