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اختصاصات دقيقة وفرص تشغيل مرتفعة



تكوين بالتداول مع المؤسسات الصناعية



شهادات المتكونين: اختصاصات تفتح أبواب المستقبل



قطاع صناعي يوفر أكثر من 20 ألف موطن شغل



في قلب المنطقة الصناعية بالمغيرة من ولاية بن عروس، وعلى مقربة من عشرات المؤسسات المختصة في صناعة مكونات الطائرات، يبرزكفضاء تكويني متخصص يهدف إلى إعداد كفاءات قادرة على تلبية حاجيات هذا القطاع الصناعي الدقيق.ويختلف المركز عن مراكز التكوين التقليدية، إذ تحاكي ورشاته وفضاءاته بيئة العمل داخل المصانع، حيث يتدرب الشبان والشابات على قياس القطع المعدنية وتقطيعها وتركيبها وتعديلها، وفق معايير دقيقة قد تصل إلى أجزاء من المليمتر الواحد.وأفاد مدير المركزبأن المؤسسة تخصصت منذ سنة 2017 في مهن صناعة مكونات الطائرات، بعد أن كانت توفر تكوينا في اختصاصات متعددة، مشيرا إلى أنها تضم، إلى جانب ورشات التكوين، فضاءات للترفيه والرياضة والإعاشة والإقامة.ويقدم المركز تكوينا في عدد من الاختصاصات، من بينها تركيب هياكل الطائرات وتعديلها، وصناعة الصفائح المعدنية والسمكرة، وتصنيع المواد المركبة متعددة الطبقات، ومعالجة الأسطح ودهن الطائرات.ومن المنتظر أن يشهد المركز خلال السنة التكوينية المقبلة إضافة اختصاصات جديدة، على غرار تركيب الأسلاك الكهربائية، وتشغيل الآلات الميكانيكية الرقمية التي تعتمد على أنظمة التحكم المبرمج.وبلغ عدد المتكونين بالمركز منذ انبعاثه، يتحصلون عند إتمام التكوين على شهادة مؤهل التقني المهني في مهن صناعة مكونات الطيران.وتبلغ نسبة إدماج خريجي المركز في سوق الشغل، وفق مديره، وذلك بفضل الطلب المتزايد على هذه الاختصاصات من المؤسسات الصناعية المختصة داخل تونس وخارجها. أما بقية المتكونين، فيتجه بعضهم باختيارهم إلى مواصلة التكوين أو الالتحاق بمسارات مهنية مشابهة.وأوضح مستشار التكوين والمكوّن في مجال تعديل وتركيب هياكل الطائراتأن المركز يعتمد نظام التكوين بالتداول، الذي يجمع بين الدروس والتطبيق داخل ورشات المركز والتدرب الميداني بالمؤسسات الصناعية الشريكة.وأضاف أن المناهج التكوينية تُعد بالشراكة مع الشركات الصناعية والمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين، بما يضمن استجابتها لحاجيات المؤسسات ومواكبتها للتطورات التكنولوجية في صناعة الطيران.ويكتسب المتكونون خلال فترة التكوين أساسيات المهنة ومهارات القياس والتركيب والتصنيع والتعديل، قبل الانتقال إلى المؤسسات الشريكة لاكتساب الخبرة التطبيقية والتعرف على طرق العمل والتكنولوجيات الحديثة.وعبّر المتكون، المختص في صناعة المواد المركبة متعددة الطبقات، عن ارتياحه للالتحاق بالمركز، معتبرا أنه يوفر تكوينا جيدا وإمكانيات متطورة، إلى جانب التأطير والمتابعة الفنية والبيداغوجية.وأضاف أن هذا الاختصاص ينسجم مع اهتمامه بالصناعات الميكانيكية وتركيب القطع الميكانيكية والكهربائية وتعديلها.من جهتها، قالت المتكونةإنها كانت تعتقد في البداية أن صناعة مكونات الطائرات مجال يقتصر على الرجال بسبب ما تتطلبه بعض المهن من مجهود بدني، لكنها اكتشفت خلال اختبارات القبول أن المجال يحتاج أساسا إلى قدرات ذهنية جيدة وسرعة في الاستيعاب.وأوضحت أنها تأقلمت بسرعة مع متطلبات التكوين، واختارت اختصاص الصناعات الميكانيكية ذات التحكم الرقمي، مؤكدة أن التجربة زادت من شغفها بالمجال، وأنها تعوّل على هذه المهارات لبناء مسار مهني مستقر والحصول على فرص عمل بعد التخرج.ويستمد المركز أهمية إضافية من موقعه القريب من عشرات المصانع التونسية والأجنبية المختصة في صناعة مكونات الطائرات، وهو ما يسهل تنظيم التربصات الميدانية ويفتح المجال أمام الإدماج المهني.ويضم هذا القطاع في تونس أكثر من، توفر أكثر من، وتصدر منتجاتها إلى كبرى شركات الطيران العالمية.وبلغت صادرات القطاع حوالي، فيما سجلت الاستثمارات الأجنبية فيه نموا بنسبةمقارنة بالسنة السابقة.ومع توجه تونس نحو تطوير هذا النشاط ورفع نسبة الإدماج المحلي ومضاعفة الصادرات بحلول سنة 2030، تتزايد أهمية مراكز التكوين المتخصصة في إعداد الكفاءات المطلوبة، وتطوير اختصاصاتها لتشمل هندسة الطيران والصيانة المتقدمة.وتستهدف تونس، في أفق سنة 2030، تجاوز نسبة إدماج محلي قدرها، ومضاعفة الصادرات، وإحداثويبرز مركز الامتياز بالمغيرة، في هذا الإطار، كأحد فضاءات التكوين التي يمكن أن تساهم في تحقيق هذه الأهداف، من خلال توفير اختصاصات دقيقة ومهارات فنية تستجيب لحاجيات المؤسسات الصناعية وتعزز قدرة تونس على استقطاب الاستثمارات وتطوير مكانتها في صناعة مكونات الطيران.